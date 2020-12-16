Лидер чемпионата Франции сменит владельца до конца недели

Владелец "Лилля" Жерар Лопес больше не может содержать клуб и в самое ближайшее время отойдет от дел, пишет L’Equipe.

Еще при покупке "Догов" в 2017 году люксембургский бизнесмен взял два кредита в JP Morgan и инвестиционном фонде Elliott на общую сумму 225 млн евро для выплаты накопившихся у клуба долгов. К декабрю 2020-го он отдал 102 млн и возможностей вернуть остальные у него нет из-за финансового кризиса.

Чтобы Elliott не отбирал "Лилль" в судебном порядке, Лопес пошел на мировую и добровольно передает принадлежащие ему акции клуба компании Kalisto Sporting SARL. Ее владельцем значится голландец Маартен Петтерман, советник фонда Elliott.

Интересно, что Петтермана в деловых кругах называют другом нового владельца "Ромы" Дэна Фридкина, который недавно интересовался услугами спортивного директора "Лилля" Луиша Кампуша.

L’Equipe пишет, что смена собственника никак не скажется на позициях тренера "Лилля" Кристофа Гальтье. А вот распродажа лидеров команды может начаться уже в январе - Elliott не намерен накапливать долги.

После 14 туров чемпионата Франции "Лилль" находится на первой строчке в таблице, набрав 29 очков. Также команда вышла из группы Лиги Европы.