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Атлетико ведёт переговоры с Лионом по Муссе Дембеле
Француз может перебраться на "Ванда Метрополитано"
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано прокомментировал информацию о том, что форвард Мусса Дембеле может перейти в "Атлетико" на правах аренды.
"Такая возможность существует. Мусса считает, что он немного потерял мотивацию и ему пора сменить клуб. Мы об этом не задумывались, как игрок мне он очень нравится.
Удерживать кого-то насильно – не лучший вариант. Мы ведем переговоры с "Атлетико". Думаю, Мусса уже договорился с мадридцами", – сказал Жуниньо Téléfoot.
На счету Дембеле всего один гол в 16 матчах Лиги 1 этого сезона. Всего в составе "Лиона" у него 45 забитых мячей в 108 поединках.
Ранее "Атлетико" попрощался с Диего Костой, разорвав контракт по обоюдному соглашению сторон.
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