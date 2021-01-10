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Атлетико ведёт переговоры с Лионом по Муссе Дембеле

Франция
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Француз может перебраться на "Ванда Метрополитано"

Атлетико ведёт переговоры с Лионом по Муссе Дембеле
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Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано прокомментировал информацию о том, что форвард Мусса Дембеле может перейти в "Атлетико" на правах аренды.

"Такая возможность существует. Мусса считает, что он немного потерял мотивацию и ему пора сменить клуб. Мы об этом не задумывались, как игрок мне он очень нравится.

Удерживать кого-то насильно – не лучший вариант. Мы ведем переговоры с "Атлетико". Думаю, Мусса уже договорился с мадридцами", – сказал Жуниньо Téléfoot.

На счету Дембеле всего один гол в 16 матчах Лиги 1 этого сезона. Всего в составе "Лиона" у него 45 забитых мячей в 108 поединках.

Ранее "Атлетико" попрощался с Диего Костой, разорвав контракт по обоюдному соглашению сторон.

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В статье: Мусса Дембеле Атлетико (Мадрид) Олимпик (Лион)
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