Неймар хочет остаться в ПСЖ и начал переговоры по новому контракту

Французское издание Téléfoot сообщает, что "ПСЖ" приступил к переговорам с Неймаром по поводу нового контракта.

Бразильский форвард выразил желание остаться в парижском клубе и руководство "Пари Сен-Жермен" уже готовит первый вариант соглашения.

Спортивный директор чемпиона Франции Леонардо считает главным приоритетом клуба продлить контракты Неймара и Мбаппе.

Текущий контракт 28-летнего Неймара с "ПСЖ" действует до конца сезона 2021/22.