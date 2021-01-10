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Неймар хочет остаться в ПСЖ и начал переговоры по новому контракту

Франция
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В клубе настроены оптимистично

Неймар хочет остаться в ПСЖ и начал переговоры по новому контракту
Новина українською

Французское издание Téléfoot сообщает, что "ПСЖ" приступил к переговорам с Неймаром по поводу нового контракта.

Бразильский форвард выразил желание остаться в парижском клубе и руководство "Пари Сен-Жермен" уже готовит первый вариант соглашения.

Спортивный директор чемпиона Франции Леонардо считает главным приоритетом клуба продлить контракты Неймара и Мбаппе.

Текущий контракт 28-летнего Неймара с "ПСЖ" действует до конца сезона 2021/22.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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