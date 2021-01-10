Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар хочет остаться в ПСЖ и начал переговоры по новому контракту
В клубе настроены оптимистично
Французское издание Téléfoot сообщает, что "ПСЖ" приступил к переговорам с Неймаром по поводу нового контракта.
Бразильский форвард выразил желание остаться в парижском клубе и руководство "Пари Сен-Жермен" уже готовит первый вариант соглашения.
Спортивный директор чемпиона Франции Леонардо считает главным приоритетом клуба продлить контракты Неймара и Мбаппе.
Текущий контракт 28-летнего Неймара с "ПСЖ" действует до конца сезона 2021/22.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вест Хэм нашел замену Ярмоленко, Фернандиньо на распутье. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Ворскла - самый активный игрок на трансферах УПЛ. Как изменится команда к февралю?
- Экс-динамовец оформил хет-трек в чемпионате Катара
- Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа
- Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...