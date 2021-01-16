Лига 1. Марсель - Ним 1:2. Виллаш-Боаш пробивает дно

У "Марселя" было много ужасных матчей в текущем сезоне, но этот переплюнул все. Так просто нельзя играть футбол.

"Ним" проиграл 11 из последних 13 матчей перед выездом на "Велодром", и здесь тоже был готов капитулировать со старта. "Крокодилы" привезли себе пенальти - Алакуш сыграл рукой в безобидной ситуации. Но Флориан Товен умудрился с точки не попасть в створ ворот.

Через несколько минут Дарио Бенедетто с трех метров не замкнул фланговый прострел - кажется, он наступил на мяч, и тот еле докатился до голкипера. Дополнила картину травма Бубакара Камара, который теперь не пойми когда вернется в строй. Все это вместе и дало нужный заряд уверенности "Ниму". Со старта второго тайма подопечные Жерома Арпинона заиграли совсем иначе - остро, четко, без явных ошибок.

Результат не заставил себя ждать. Никлас Элиассон забил дважды за три минуты - обе атаки организовал лидер "Нима" Зинедин Ферхат, шведу оставалось только подставить ногу.

Le match de Dimitri Payet en trois stats. pic.twitter.com/OBddkJi0HP — RMC Sport (@RMCsport) January 16, 2021

Четыре замены от Виллаш-Боаша в середине второго тайма лишь ослабили натиск его же команды - за последние полчаса "Марсель" не создал ни единого момента вплоть до обрезки Кубаса в безобидной ситуации. Бенедетто перехватил и точно пробил в угол ворот - и на этом все.

Уже очевидно, что такой "Марсель" нельзя считать претендентом на зону ЛЧ. В таблице провансальцы 6-е с 32 очками, но у них все еще две игры в запасе, оставляющие хоть какую-то надежду. У "Нима" же после сенсационной победы 15 баллов - и это 18-я позиция.

20-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Ним" - 1:2

Голы: Бенедетто, 85 - Элиассон, 55, 58

"Марсель": Пеле - Лирола, Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи (Хауи, 66) - Ронжье, Камара (Гуйе, 18) - Товен (Радоньич, 66), Сансон (Кизанс, 65), Пайет (Жермен, 66) - Бенедетто

"Ним": Рейне - Алакуш, Бриансон, До, Мелинг - Ферхат, Кубас, Фомба, Рипар, Элиассон (Бенрау, 84) - Коне

Предупреждения: Ронжье, 61, Чалета-Цар, 68 - Кубас, 20, Бриансон, 90