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Мбаппе не смог забить в 4 играх кряду впервые за почти 3 года

Франция
(1 голосов)

Килиан начал год не лучшим образом

Мбаппе не смог забить в 4 играх кряду впервые за почти 3 года
Новина українською

В субботу "ПСЖ" на выезде одержал минимальную победу над "Анже" (0:1) в матче 20-го тура Лиги 1.

Килиан Мбаппе провёл на поле 80 минут, однако вновь не смог отличиться голом. Для него это уже четвертая игра чемпионата без забитых мячей.

По данным Stats Foot, для Мбаппе эта серия – худшая с мая 2018-го года, когда он также не смог забить в Лиге 1 в четырех матчах подряд.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
17.01.2021 в 11:26
Роббен всю карьеру смещался с правого фланга в центр и бил в дальний угол и все знали, что он может делать только это но не могли ничего поделать.. Так и Мбаппе, он хорош при свободном пространстве, прокидывает мяч и убегает и никто его не может догнать. А в последнее время он начал копировать Неймара. Только вот Неймар создает дриблингом выгодные ситуации, то Мбаппе наоборот на дриблинге только убивает всю остроту атаки. Занимается не своим делом.
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Spokoyno (Киев)
17.01.2021 в 10:03
І став чи найгіршим в цьому матчі Чергова зірочка спіймала зірочку! Мабуть тому і КР7 залишається претендентом на ЗМ... Він завжди намагається "випертись вперед" там де не вистачає майстерності перебігати, переборотися... Тобто пахати та вдосконалюватися! Правда не тільки на "футбольній ниві".
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