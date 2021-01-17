Мбаппе не смог забить в 4 играх кряду впервые за почти 3 года

В субботу "ПСЖ" на выезде одержал минимальную победу над "Анже" (0:1) в матче 20-го тура Лиги 1.

Килиан Мбаппе провёл на поле 80 минут, однако вновь не смог отличиться голом. Для него это уже четвертая игра чемпионата без забитых мячей.

По данным Stats Foot, для Мбаппе эта серия – худшая с мая 2018-го года, когда он также не смог забить в Лиге 1 в четырех матчах подряд.