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Марсель может пригласить Вальверде. Но Эрнесто хочет возглавить клуб с шансами на титулы

Франция
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В "Марселе" недовольны Андре Виллаш-Боашем

Марсель может пригласить Вальверде. Но Эрнесто хочет возглавить клуб с шансами на титулы
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Испанское издание сообщает, что бывший наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может возглавить "Марсель".

Французский клуб рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста на пост главного тренера команды. Клуб недоволен текущим положением дел и работой нынешнего тренера Андре Виллаш-Боаша. Последней каплей стало поражение от "Монако" в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Но как информирует источник, сам 56-летний Вальверде не намерен принимать приглашение "Марселя", так как хочет возглавить клуб, который имеет реальные шансы в борьбе за трофеи.

Напомним, Эрнесто Вальверде не работает с января 2020-го года, тогда "Барса" уволила его с поста коуча.

На данный момент "Марсель" имеет в своем активе 32 очка и идет на 6-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

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В статье: Эрнесто Вальверде Андре Виллаш-Боаш Марсель (Франция)
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Источник:
Marca

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