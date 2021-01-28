Лига 1. Лорьян - Дижон 3:2. Вратарь-катастрофа

Две команды из зоны вылета уверенно катали ничью, пока на 96-й минуте дело в свои руки не взял голкипер "Дижона" Антони Рачоппи.

Справедливости ради, "Хеки" и без того смотрелись ярче, хотя на неделе почти всем составом переболели на COVID. Разве что оборона сильно хромала. Оба удара игроков "Дижона" в створ ворот стали голами. Пара Морель - Гравильон - это не сплав опыта и молодости, а просто тихий ужас.

А вот атака была неплохой. "Лорьян" забил два симпатичных гола и мог решать исход встречи задолго до эндшпиля, но Моффи не повезло - сперва его мяч отменили из-за офсайда, а затем Терем уже самостоятельно не переиграл голкипера в ближнем бою.

Дело шло к ничьей, однако на 96-й минуте "Лорьян" заработал штрафной, на него подтянулась уже вся команда - и Рачоппи сотворил что-то невообразимое. Поймав несложный мяч, он завалился с ним в ворота, намертво зафиксировав в руках. Похоже, 22-летний швейцарец банально "потерял ворота", забыл про линию - типичная ошибка юниора, но на таком уровне - это, конечно, провал.

Это был классический матч двух далеко не самых качественных команд - с обрезками, плохими решениями и глупыми фолами. Но Рачоппи сделал все, чтобы после игры это все отошло на второй план. Завтра все будут обсуждать только его, это точно.

В таблице у "Лорьяна" и "Дижона" теперь по 15 очков - и они делят 18-19 места. До спасительной 17-й строчки, на которой обстроился "Нант", каких-то три балла.

20-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Дижон" - 3:2

Голы: Чалоба, 30, Моффи, 58, Рачоппи, 90+5 (автогол) - Экюэль Манга, 39, Мама Бальде, 42

"Лорьян": Дрейер - Делаплас, Гравильон, Морель, Этьен - Чалоба, Лемуан (Ле Фее, 79), Монкондью (Абергель, 70) - Буагар (Амель, 87), Моффи, Висса

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Эбимбе (Целина, 72), Ндонг, Папе Диоп (Лаутоа, 78), Саммаритано (Ассале, 72) - Мама Бальде (Добре, 88), Конате

Предупреждения: Этьен, 62, Чалоба, 90+2 - Мама Бальде, 10, Конате, 26, Ндонг, 73