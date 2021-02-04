Бен-Йеддер едва не порвал сетку. Монако - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча

"Монако" набрал самый мощный ход за пару лет. Вчера команда Нико Ковача спокойно, в эконом-режиме разобралась с "Ниццей", которая хоть и упиралась, но слишком часто сбивалась на индивидуальные действия для успеха в такой игре.

Вообще матчи "Монако" и "Орлят" называют дерби Лазурного берега. Это добавило игре огня, вот только "Ницца" пустила его в фолы, а Виссам Бен-Йеддер всю злость направил на мяч и со штрафного вогнал его в ворота с такой силой, что едва не порвал сетку.

"Монако" - "Ницца" - 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 28 (с пенальти), 51 - Лис-Мелу, 47