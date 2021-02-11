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Неймар не сыграет с Барселоной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
У форварда повреждение приводящей мышцы бедра
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Нападающий "ПСЖ" Неймар, получивший травму в матче 1/32 Кубка Франции с "Каном" (1:0), не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", пишет L’Équipe.
Бразильский игрок получил повреждение приводящей мышцы бедра. Неймар может пропустить и второй матч с "Барселоной", который состоится 10 марта.
Он получил повреждение на 56-й минуте встречи с "Каном", после того как против него грубо сыграл защитник "Кана" Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" — "ПСЖ" состоится 16 февраля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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