Кубок Франции. 1/16 финала. Любители из пятого дивизиона выбили Марсель

А вот и главная сенсация этой стадии Кубка. Кризисный "Марсель" оказался слишком слаб даже для любителей из пятого дивизиона, которые не просто прошли его, но и были лучшей командой на поле все 90 минут.

Вообще "Кане Руссильон" - клуб из Пиренеев, в тех краях много этнических каталонцев, распространен каталанский язык. И сегодня они сыграли точно, как "Барселона". Гол со штрафного от Постераро был прекрасен, а комбинация, предшествовавшая голу Бая - поразительна для любителей. Таких выверенных передач и от профессионалов не всегда дождешься.

Помимо голов у "Руссильона" было еще два стопроцентных шанса, в одном из которых мяч попал в перекладину. "Марсель" же на все это ответил единственным шансом, после которого головой забил Милик. И все! Больше ничего за 90 минут! Хорхе Сампаоли предстоит тяжелая работенка у руля команды, которая совершенно забыла, как играть в футбол.

И еще, любопытный факт: в 2019 году "Марсель" тоже вылетал из Кубка от команды из пятого дивизиона. В тот раз это был "Андрезье". Это уже похоже на тенденцию.

"Кане Руссильон" - "Марсель" - 2:1

Голы: Постераро, 21, Бай, 71 - Милик, 38

В сезоне-2015/16 корсиканский "Газелек" еще выступал в элите, а сегодня играет в пятом по рангу дивизионе французского футбола. Тем не менее, "Лиллю" на поле все равно было явно неуютно.

"Доги" использовали по ходу матча 90% основных игроков. Передышку получили только вратарь Мик Меньян, правый защитник Зеки Челик и центрбек Жозе Фонте. Тем не менее, забив случайный гол после рикошета, "Лилль" отошел назад, и на поле хозяйничали любители вплоть до 60-70-й минуты, когда фаворит произвел замены и освежил игру, а "Газелеку" выпустить оказалось некого. Такая вот победа "Лилля", которой в клубе точно никто не будет гордиться.

"Газелек Аяччо" - "Лилль" - 1:3

Голы: Полле, 87 - Дюримель, 9 (автогол), Шека, 71, Лопи, 84 (автогол)

Здесь равной борьбы тоже не вышло во многом из-за удаления у гостей в середине первого тайма. После этого "Анже" ничего не стоило довести счет до крупного.

К слову сказать, "Клуб Франсискан" был последним представителем заморских территорий Франции в Кубке - он представляет Мартинику. У себя на острове "франсисканцы" почти непобедимы - у них 19 чемпионских титулов. Но сегодня они слишком часто и грубо фолили, чтобы рассчитывать на позитивный результат.

"Анже" - "Клуб Франсискан" - 5:0

Голы: Фульжини, 31, Амаду, 45+1, Баокен, 52, Амаду, 60, Фатар, 87

В матче двух команд из пятого дивизиона победила та, которая представляет маленький городок на 11 тысяч жителей из провинции Атлантическая Луара (запад Франции). Для "Шатобриана" это первый выход в 1/8 финала Кубка в истории клуба.

"Роморантен" - "Шатобриан" - 1:3

Голы: Бенарьес, 55 - Верне, 10, 30, Пойзонно, 90+5