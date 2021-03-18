Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник ПСЖ и экс-капитан французской молодежки решил выступать за Сенегал
Абду Дьялло сделал выбор
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Абду Дьялло в своем твиттере объявил, что согласился выступать за сборную Сенегала.
Африканцы не успеют оформить все документы до ближайшей международной паузы, так что с дебютом защитнику "ПСЖ" придется подождать, но, по его словам, заминка "не повлияет на решение играть за страну своих родителей".
24-летний Дьялло родился в Туре и сыграл 53 матча за юношеские и молодежные сборные Франции, даже был капитаном сборной U-21. В своей карьере он уже поиграл за "Монако", "Майнц", дортмундскую "Боруссию", а с 2019-го защищает цвета "ПСЖ", за который в текущем сезоне провел 25 матчей (2 ассиста).
За сборную Сенегала недавно согласились выступать еще два француза - Нампали Менди из "Лестера" и Фоде Балло-Туре из "Монако".
Même si le Covid risque de m’empêcher d’honorer ma première cape, ce n’est que partie remise In sha Allah. C’est déjà un honneur d’être voulu par le sélectionneur et le peuple. Merci pour vos messages— Abdou-lakhad Diallo (@Abdou__Diallo) March 17, 2021
Популярное сейчас
- Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей
- Олимпик считает, что Лучи незаконно занимает должность главы Комитета арбитров УАФ
- Суркис: Требую дать оценку нецензурным высказыванием Лучи
- Ни одного клуба из Италии и лишь 1 - от Испании: все участники 1/4 Лиги чемпионов
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом