Защитник ПСЖ и экс-капитан французской молодежки решил выступать за Сенегал

Абду Дьялло в своем твиттере объявил, что согласился выступать за сборную Сенегала.

Африканцы не успеют оформить все документы до ближайшей международной паузы, так что с дебютом защитнику "ПСЖ" придется подождать, но, по его словам, заминка "не повлияет на решение играть за страну своих родителей".

24-летний Дьялло родился в Туре и сыграл 53 матча за юношеские и молодежные сборные Франции, даже был капитаном сборной U-21. В своей карьере он уже поиграл за "Монако", "Майнц", дортмундскую "Боруссию", а с 2019-го защищает цвета "ПСЖ", за который в текущем сезоне провел 25 матчей (2 ассиста).

За сборную Сенегала недавно согласились выступать еще два француза - Нампали Менди из "Лестера" и Фоде Балло-Туре из "Монако".