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Неймар вернулся в заявку перед ключевой битвой с Лионом в чемпионате
Бразилец отсутствовал 5 недель
Фото: LP / Автор – Frédéric Dugit
Неймар был включён в заявку ПСЖ на воскресную игру 30-го тура Лиги 1 против "Лиона".
До этого 29-летний бразилец отсутствовал 5 недель в связи с травмой приводящей мышцы, пропустив 9 матчей.
Восстановление Неймара пришлось как никогда вовремя, ведь на данный момент команда Руди Гарсии делит с парижанами вторую строчку в чемпионате. В активе команд по 60 очков. Впереди "Лилль" с преимуществом в три пункта.
При этом Маурисио Почеттино всё ещё не может рассчитывать на Мауро Икарди и Тило Керера, пребывающих в лазарете.
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