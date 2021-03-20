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Неймар вернулся в заявку перед ключевой битвой с Лионом в чемпионате

Франция
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Бразилец отсутствовал 5 недель

Неймар вернулся в заявку перед ключевой битвой с Лионом в чемпионате

Фото: LP / Автор – Frédéric Dugit

Новина українською

Неймар был включён в заявку ПСЖ на воскресную игру 30-го тура Лиги 1 против "Лиона".

До этого 29-летний бразилец отсутствовал 5 недель в связи с травмой приводящей мышцы, пропустив 9 матчей.

Восстановление Неймара пришлось как никогда вовремя, ведь на данный момент команда Руди Гарсии делит с парижанами вторую строчку в чемпионате. В активе команд по 60 очков. Впереди "Лилль" с преимуществом в три пункта.

При этом Маурисио Почеттино всё ещё не может рассчитывать на Мауро Икарди и Тило Керера, пребывающих в лазарете.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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