Неймар вернулся в заявку перед ключевой битвой с Лионом в чемпионате

Неймар был включён в заявку ПСЖ на воскресную игру 30-го тура Лиги 1 против "Лиона".

До этого 29-летний бразилец отсутствовал 5 недель в связи с травмой приводящей мышцы, пропустив 9 матчей.

Восстановление Неймара пришлось как никогда вовремя, ведь на данный момент команда Руди Гарсии делит с парижанами вторую строчку в чемпионате. В активе команд по 60 очков. Впереди "Лилль" с преимуществом в три пункта.

При этом Маурисио Почеттино всё ещё не может рассчитывать на Мауро Икарди и Тило Керера, пребывающих в лазарете.