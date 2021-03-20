Лига 1. Марсель впервые проиграл с Сампаоли, а Ренн выздоравливает с Женезьо

Первое поражение Хорхе Сампаоли во Франции. У "Марселя" не получилось вообще ничего, и пенять можно только на себя.

Сложилось впечатление, что провансальцам не хватило концентрации. Милик, замыкая пустые ворота, пробил в сторону углового флажка минуты за три до того, как "Ницца" открыла счет. Не менее бездарно своим шансом воспользовался и Пайет, пробивший в небеса метров с 10-12.

А вот "Ницца" не промахнулась. У Амина Гуири был вагон времени, чтобы найти в штрафной свободного партнера, и он навесил точно на голову Тюраму, который пробил в ближний угол.

К слову сказать, Гуири весь матч творил на фланге, что хотел. Его оппонент Лирола думал только про атаку, а вот в обороне провалился начисто. Учитывая эффективность Амина в текущем сезоне, это просто не могло закончиться для "Марселя" хорошо.

Во втором тайме провансальцы запомнились больше симуляциями, апелляциями к арбитру и грубыми фолами, чем футболом. Разговор с Сампаоли в перерыве им точно не пошел на пользу, выход на замену Луиса Энрике - тоже. У Нтчама хотя бы получалось мяч попридержать, а когда он ушел, то и этот положительный аспект исчез.

"Ницца" убила интригу на 74-й минуте - Балерди потерял мяч возле штрафной, и Гуири пробил между ног Манданда. Гол Клод Мориса в добавленное время был уже необязательным - скорее, вишенка на торте.

В таблице "Орлята" благодаря победе поднялись на 10-е место с 39 очками. У "Марселя" все еще 5-е место и 45 баллов, но уже завтра команду Сампаоли может подвинуть "Ланс", если возьмет хотя бы очко со "Страсбуром".

30-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Марсель" - 3:0

Голы: Тюрам, 34, Гуири, 74, Клод-Морис, 90+1

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Тодибо, Данилюк, Камара - Клод Морис, Шнейдерлен, Тюрам - Маолида (Аталь, 67), Дольберг, Гуири

"Марсель": Манданда - Гонсалес (Хауи, 69), Балерди, Чалета-Цар - Лирола, Товен, Гуйе, Нтчам (Луис Энрике, 46), Нагатомо (Сакаи, 15) - Милик, Пайет (Бенедетто, 73)

Предупреждения: Бенитес, 90 - Чалета-Цар, 78

Бруно Женезьо постепенно вытягивает "Ренн" из кризиса. Команда добыла вторую кряду победу после серии из шести поражений.

"Метц" - идеальный соперник для бретонцев, чтобы вернуть уверенность в своих силах. "Ренн" не проигрывает "Мессинцам" уже 9 матчей подряд, и сегодня команда Фредерика Антонетти вновь выглядела статистами на собственном поле.

Игру сделали прессинг и контратаки гостей. Первый мяч после идеального паса от Террье забил 18-летний Жереми Доку; второй мяч Террье сам провел с пенальти, который заработал Амари Траоре.

Удаление чересчур активного Доку могло переломить ход встречи, но физическая форма игроков "Ренна" не подвела. Женезьо даже не понадобилось делать замены и выпускать дополнительного защитника - наоборот, все три его замены были направлены на освежение атаки. Это дало результат в концовке, когда Серу Гирасси мастерски разобрался с Куяте и Кайаром и забил третий гол.

В таблице "Ренн" благодаря победе поднялся на 7-е место с 44 очками. "Метц" же опустился на 8-ю строчку, имея в копилке 42 балла.

30-й тур Лиги 1. Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Ренн" - 1:3

Голы: Яде, 90 - Доку, 18, Террье, 38 (с пенальти), Гирасси, 88

"Метц": Кайяр - Бронн, Куяте, Бойе (Юдоль, 73) - Сентонз, Маига, Пажо, Делен (Сарр, 73) - Булайя - Гуйе (Яде, 73), Вагнер (Лейя, 68)

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер - Камавинга, Нзонзи, Те (Далберт, 74) - Доку, Террье (Гирасси, 74), Буриго (Дель Кастильо, 80)

Предупреждения: Гомис, 84, Гирасси, 90+1

Удаление: Доку, 51