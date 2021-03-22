  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Первый провал Сампаоли. Ницца - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый провал Сампаоли. Ницца - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Аргентинский тренер впервые проиграл в Лиге 1

Первый провал Сампаоли. Ницца - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ogcnice.com/ автор: Alexandre Debbache

Новина українською

После двух подряд побед Хорхе Сампаоли впервые уступил в "Марселе". Его команда не реализовала свои шансы и ужасно отыграла в обороне на поле "Ниццы".

Героем матча стал форвард "Орлят" Амин Гуири - он отметился ассистом, голом и активно поучаствовал в третьем взятии ворот. Это феноменально, но у 21-летнего парня в его первом полноценном сезоне в элите уже 12 голов и 6 ассистов!

"Ницца" - "Марсель" - 3:0

Голы: Тюрам, 34, Гуири, 74, Клод Морис, 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...