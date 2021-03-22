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Первый провал Сампаоли. Ницца - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча
Аргентинский тренер впервые проиграл в Лиге 1
Фото: ogcnice.com/ автор: Alexandre Debbache
После двух подряд побед Хорхе Сампаоли впервые уступил в "Марселе". Его команда не реализовала свои шансы и ужасно отыграла в обороне на поле "Ниццы".
Героем матча стал форвард "Орлят" Амин Гуири - он отметился ассистом, голом и активно поучаствовал в третьем взятии ворот. Это феноменально, но у 21-летнего парня в его первом полноценном сезоне в элите уже 12 голов и 6 ассистов!
"Ницца" - "Марсель" - 3:0
Голы: Тюрам, 34, Гуири, 74, Клод Морис, 90+1
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