Первый провал Сампаоли. Ницца - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча

После двух подряд побед Хорхе Сампаоли впервые уступил в "Марселе". Его команда не реализовала свои шансы и ужасно отыграла в обороне на поле "Ниццы".

Героем матча стал форвард "Орлят" Амин Гуири - он отметился ассистом, голом и активно поучаствовал в третьем взятии ворот. Это феноменально, но у 21-летнего парня в его первом полноценном сезоне в элите уже 12 голов и 6 ассистов!

"Ницца" - "Марсель" - 3:0

Голы: Тюрам, 34, Гуири, 74, Клод Морис, 90+1