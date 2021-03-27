Ничто не выдает брата Ман Сити: объясняем, кто купил главного таланта Руха

Наверное, вы уже слышали, что юный и перспективный нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич подписался во французском "Труа".

На первый взгляд для 19-летнего футболиста это очевидный шаг вперед. В чемпионате Франции команды более высокого уровня, что позволит ему при правильном подходе расти и совершенствовать свои умения. Очевидно, что основной игрок команды Лиги 1 априори будет претендовать на место в старте сборной Украины - вне зависимости от позиции и имен конкурентов.

Но это совсем уж идеальный сценарий. На практике специфика "Труа" может существенно повлиять на планы Кухаревича и его агентов.

Что это за клуб?

Начиная с 2007 года, "Труа" трижды играл в элите французского футбола, причем всякий раз вылетал в первом же розыгрыше после повышения в классе. Последняя экскурсия бело-синих в Лигу 1 состоялась в сезоне-2017/18.

Репутация команды-лифта в целом устраивала "Труа". Из-за отсутствия больших побед и ярких страниц в истории, клуб не мог привлечь ни спонсоров, ни толпы болельщиков, и жил строго по средствам. Самый известный воспитанник "Труа" - Блез Матюиди. Из новеньких выделяется Бриан Мбемо, проданный в 2019 году в "Брентфорд" за 6 млн евро.

JM Furlan ancien coach de Matuidi à Troyes " On le sentait no limit " pic.twitter.com/e9VOQAmoLE — Mr Foot (@actus_foots) September 9, 2015

Причем тут "Ман Сити"?

Шейхи пришли внезапно. City Football Group - та самая, что владеет "Манчестер Сити" - давно хотела зайти на французский рынок через черный ход. Долгое время арабы вели переговоры с "Нанси", но тамошний владелец Жак Руссело выставил неподъемные условия. Тогда инвесторы и приметили "Труа".

Бело-синие еще до прихода шейхов вели переговоры о продаже клуба греку Эвангелосу Маринакису, который владеет "Олимпиакосом" и "Ноттингем Форест", но не судьба.

Сделка о переходе "Труа" в собственность City Football Group была заключена 4 сентября 2020 года. По слухам, шейхи выложили за новый актив до десяти миллионов евро.

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Le Holding émirati CITY FOOTBALL GROUP a récemment acquis le club belge de Lomme. Une étape de plus sur la voie du Nation Rebranding. #Ettachkila a mené l'enquête auprès d'un ancien collaborateur du Groupe sur les prémices du Projet et l'avant-Cheikh Mansour pic.twitter.com/fRl3alJOgi — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) June 5, 2020

Как изменился "Труа"?

Никак. Клуб и дальше полагается на ветеранов, свободных агентов и арендованных невысокого качества. Молодежи из "Ман Сити" в "Труа" пока не видно.

Кухаревич стал первым подписанием бело-синих в эру шейхов. Очевидно, что будут и другие, но пока судить о новом векторе развития "Труа" рано. Далеко не факт, что в "Сити" сильно заинтересованы в больших победах своего младшего брата. Для контекста, группа уже владеет испанской "Жироной" и бельгийским "Ломмелем" - оба клуба выступают во вторых дивизионах своих чемпионатов и тратят очень мало.

Как играют?

Несмотря на отсутствие вливаний, после 30 туров "Труа" лидирует в Лиге 2. При этом о гарантированном возвращении в элиту речь еще не идет. В последних двух турах бело-синие проиграли "Нанси" 1:5 и "Амьену" 1:3. Да и вообще побеждает "Труа" чаще натужно, в отличие от своих конкурентов. Разница забитых-пропущенных у команды +15, тогда как у "Клермона" +30, у "Тулузы" +23.

Тренирует "Труа" Лоран Батлес - он пришел на пост летом 2019-го и не без проблем, но все-таки построил целеустремленный, единый коллектив. Играют по схеме 3-5-2 (3-5-1-1). Лучший бомбардир - 34-летний завсегдатай низших лиг Йоан Тузгар; ключевой игрок центра поля - арендованніый у "Лилля" опорник Роминик Куаме; самый надежный защитник - капитан команды Джимми Жиродон. Далеко на них не заедешь.

Rominigue Kouamé ???????? remporte ce #TopButs ! Bravo à lui pic.twitter.com/TCzdbUpwJ5 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) March 26, 2021

Кухаревич прав или ошибся в выборе?

Поскольку Тузгару уже 34, и за всю карьеру он лишь раз играл в элите, то логично, что клуб подыскал ему молодую и талантливую замену. Если смотреть под таким углом, то у Кухаревича точно будет и игровое время, и шансы.

Но вот беда: "Труа" пока еще не в Лиге 1. И если он туда не выйдет, то смысл в трансфере теряется. Команды Лиги 2 по своему уровню не особо отличаются от коллективов из низов УПЛ - ну, может, атакуют охотнее и автобусы паркуют реже. Есть риск, что Николай поменяет шило на мыло.