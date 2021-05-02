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Лига 1. Монако – Лион 2:3. 17-летний вундеркинд Шерки приносит Олимпику победу в меньшинстве

Франция
(1 голосов)

"Лион" снял "Монако" из гонки за титул

Лига 1. Монако – Лион 2:3. 17-летний вундеркинд Шерки приносит Олимпику победу в меньшинстве

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 35-й тур

Монако, стадион Луи II

"Монако" 2:3 "Лион"

Голы: Фоланд (25), Бен Йеддер (86, пен) – Депай (57), Марсело (77), Шерки (89)

"Монако": Лекомт – Дисаси (Бадиашиле, 61), Марипан, Сидибе – Энрике (Пеллегри, 81), Фофана (Балло-Туре, 69), Тчуамени, Агилар (Жеббель, 81) – Фабрегас (Матазо, 61) – Фолланд, Бен Йеддер

"Лион": Лопеш – Де Шильо, Марсело, Денайер (Диоманде, 29) – Корне, Какре, Тиаго Мендес (Бруну Гимараеш, 88), Дюбуа (Кадевере, 46) – Пакета (Ауар, 75) – Депай, Экамби (Шерки, 88)

Предупреждения: Фофана (63) – Какре (30), Кадевере (72), Лопеш (85)

Удаления: Жеббель (90+6), Пеллегри (90+6) – Какре (70, вторая жёлтая), Де Шильо (90+6)

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