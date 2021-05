Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда

Сегодня в "Металле" Фарес Балули, конечно, выделяется.

Он далек от оптимальной формы и, скорее, трусит, чем бегает по полям украинской Второй лиги, но почти каждая осмысленная атака харьковчан проходит через него. Француз отвечает и за доставку мяча вперед, и за переводы на фланги, и за стандарты.

Однажды он уже порадовал поклонников "Металла" красивым ударом со штрафного в матче против "Никополя". Еще четырежды Балули отличился с пенальти, которые пробивает с первого же дня в команде.

Хавбек не скрывает, что "его отлично приняли" и вообще он "рад играть в Украине". Хотя Фаресу уже 26, прежде он никогда не получал столько игровых минут. Во Франции только и разговоров было, что про его потенциал и технические задатки, однако называя состав, тренеры всегда выбирали других.

Карьера Балули - грустная история. На его фоне даже Хатем Бен-Арфа выглядит примером успеха и образцом для подражания.

***

Этим летом Антони Марсьяль будет представлять Францию на Евро-2021, а Фарес Балули - развлекать болельщиков в украинских райцентрах. Их пути разошлись давным-давно.

Балули так и не смог проявить себя в родном "Лионе". Он дебютировал в мае 2013-го матчем против "ПСЖ", а уже через пару месяцев всерьез претендовал на место в старте, однако стал жертвой кадровой чехарды и собственного непрофессионализма.

Набиль Фекир и Фарес Балули

Суть в том, что летом 2013-го "Лион" был в долгах как в шелках из-за строительства нового стадиона, и в рамках программы экономии Жан-Мишель Ола выставил на трансфер Джимми Бриана, а Бафетимби Гомису отказал в повышении зарплаты, временно отправив обоих в дубль. Так для 18-летнего Балули и приоткрылось окошко в основу.

Это был шанс. Фарес играл весь август, пока Ола спорил с лидерами раздевалки о контрактах. Когда же трансферное окно закрылось, а избавиться от Бриана с Гомисом не вышло, их пришлось возвращать в состав - разумеется, ценой игровых минут молодежи. Бензия, Фекир тоже пострадали, но Балули больше всех. По слухам, тренер Реми Гард увидел, как он смеялся после поражения от "Эвиана":

Бензия принял критику спокойно и до конца сезона получал еще игровые минуты, даже два мяча забил. А вот Балули с тех пор не вышел ни разу, обидевшись на тренера, клуб и бог знает кого еще.

***

Балули подсел на вредную еду и к 19 годам уже имел за плечами не только 326 минут в элите, но и 8 кг лишнего веса. "Лиону" пришлось отправить его на реабилитацию в Италию, чтобы привести в норму - довольно редкий случай для юниора.

Когда же и это не помогло, Ола избавился от Балули. Его продали в "Монако" за 3,5 млн евро - и это была отличная сделка, учитывая, что парень в сезоне-2014/15 наиграл лишь 49 минут.

А вот монегаски наоборот сплоховали. Шеф-скаут Луиш Кампуш признавался, что увидел в Фаресе "настоящую, олдсульную десятку", но упустил из виду его образ жизни. В княжестве Балули сперва долго лечился, а потом насмешил всех огромным процентом жировой массы - аж 18%! Для контекста, у Радамеля Фалькао было 8%, а у Валера Жермена - вообще 4,8%.

Также Балули первым поздравил Килиана Мбаппе с его дебютным голом во французской элите - дело было 20 февраля 2016-го в матче с "Труа".

Ну и, конечно, его гол с центра поля за дублирующий состав тоже был великолепен и собрал немало лайков в соцсетях.

Большего из плеймейкера в "Монако" выжать так и не смогли. Чтоб Балули поднабрал форму, клуб даже отправлял его в аренду в "Стандард", но и здесь бутерброд упал маслом вниз - Фарес не сыграл в Бельгии ни минуты. "Не получилось, как ожидалось", - емко резюмировал Леонарду Жардим.

***

Хорошо, что Луиш Кампуш продолжал в него верить, иначе падение куда-то в сторону нашей Второй лиги могло начаться уже тогда.

Знаменитый скаут настаивал, что с Балули могут быть люди, и при первой же возможности перевез хавбека в "Лилль". Но Фарес накосячил и там. За первые полгода на "Пьер Моруа" он вышел на поле лишь трижды, после чего кто-то из его родни еще и наехал на тренера Франка Пасси через СМИ.

Разумеется, его оставили без внимания. Игровое время Балули начал получать лишь после прихода Марсело Бьелсы, но тот задержался всего на полгода - результаты при Эль Локо упали настолько, что "Лилль" долгое время шел в зоне вылета. Президент "Догов" Жерар Лопес упирался, сколько мог, но в итоге сдался и назначил вместо аргентинца строгого консерватора Кристофа Гальтье, игравшего от обороны. У него Балули даже не рассматривался как игрок первой команды.

***

Вот так Фарес и покинул "Пьер Моруа", имея за плечами три выхода в старте и один-единственный мяч - в ворота "Метца".

По его же словам, клуб даже не сообщил, когда у него отобрали ящик в раздевалке и лишили места на парковке. В то время хавбек хотел закончить с футболом, но спохватился.

Точнее, как спохватился? Согласился играть уровнем ниже, ведь в элите его услугами больше не интересовались. В январе 2020-го Балули неожиданно всплыл в маленьком клубе "Лион Дюше", однако за шесть месяцев так и не провел за него ни единого матча. Президент Мохаммед Триа говорит, что физическая форма Балули не соответствовала любительскому чемпионату.

Балули все отрицал и даже иском в суд грозил бывшему нанимателю, но, вроде, обошлось. Он просто в очередной раз ушел, а еще через неполный год подписался в Харькове, где наличие одаренного раздолбая в команде - давняя традиция, тянущаяся еще от Жажи и Рыкуна.

***

Между тем, на родине про Балули не забыли. Его персональные поклонники (да, есть и такие) заказали 800 футболок "Металла" с именем Фареса. Часть этой партии прибыла в Париж самолетом сборной Украины, когда та летела на матч отбора к ЧМ-2022. Сильный жест поддержки, напомнивший об игроке, которым мог стать Балули, но так и не стал.

Vous voyez le blondinet sur TF1 là? Andriy Shevtchenko, de son petit nom.

Et bien sachez que, pour votre plus grand plaisir, ce monsieur et sa Sélection ont voyagé lundi depuis l'Ukraine avec 100 maillots floqués Bahlouli dans leurs bagages.



Supplément soute pour la bonne cause. pic.twitter.com/QpxzWRBKt1