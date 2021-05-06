Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда

Сегодня в "Металле" Фарес Балули, конечно, выделяется.

Он далек от оптимальной формы и, скорее, трусит, чем бегает по полям украинской Второй лиги, но почти каждая осмысленная атака харьковчан проходит через него. Француз отвечает и за доставку мяча вперед, и за переводы на фланги, и за стандарты.

Однажды он уже порадовал поклонников "Металла" красивым ударом со штрафного в матче против "Никополя". Еще четырежды Балули отличился с пенальти, которые пробивает с первого же дня в команде.

Хавбек не скрывает, что "его отлично приняли" и вообще он "рад играть в Украине". Хотя Фаресу уже 26, прежде он никогда не получал столько игровых минут. Во Франции только и разговоров было, что про его потенциал и технические задатки, однако называя состав, тренеры всегда выбирали других.

Карьера Балули - грустная история. На его фоне даже Хатем Бен-Арфа выглядит примером успеха и образцом для подражания.

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"В поколении 1995 года два парня были на голову выше всех - это Фарес Балули и Антони Марсьяль. Они были по-настоящему одаренными. Оба сильны технически, оба умные. Они подавали огромные задатки, а потом…" - грустно машет рукой скаут "Лиона" Жерар Бонно.

Этим летом Антони Марсьяль будет представлять Францию на Евро-2021, а Фарес Балули - развлекать болельщиков в украинских райцентрах. Их пути разошлись давным-давно.

Балули так и не смог проявить себя в родном "Лионе". Он дебютировал в мае 2013-го матчем против "ПСЖ", а уже через пару месяцев всерьез претендовал на место в старте, однако стал жертвой кадровой чехарды и собственного непрофессионализма.

Набиль Фекир и Фарес Балули

Суть в том, что летом 2013-го "Лион" был в долгах как в шелках из-за строительства нового стадиона, и в рамках программы экономии Жан-Мишель Ола выставил на трансфер Джимми Бриана, а Бафетимби Гомису отказал в повышении зарплаты, временно отправив обоих в дубль. Так для 18-летнего Балули и приоткрылось окошко в основу.

Это был шанс. Фарес играл весь август, пока Ола спорил с лидерами раздевалки о контрактах. Когда же трансферное окно закрылось, а избавиться от Бриана с Гомисом не вышло, их пришлось возвращать в состав - разумеется, ценой игровых минут молодежи. Бензия, Фекир тоже пострадали, но Балули больше всех. По слухам, тренер Реми Гард увидел, как он смеялся после поражения от "Эвиана":

"Отношение некоторых игроков меня не устраивает. Оно не соответствует футболу высокого уровня. У нас молодая группа, им нужно серьезно поработать над поведением. Это касается Бензия и Балули, но также и других молодых игроков. Все они талантливы, но нужен настрой не на два матча, не на две недели, а абсолютная отдача, преданность проекту".

Бензия принял критику спокойно и до конца сезона получал еще игровые минуты, даже два мяча забил. А вот Балули с тех пор не вышел ни разу, обидевшись на тренера, клуб и бог знает кого еще.

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"Если бы я мог вернуться назад, то посоветовал бы себе молодому заткнуться и больше работать, даже если что-то мне показалось несправедливым", - признался Фарес в недавнем интервью France Football. Вероятно, в 2013-м ему тоже это советовали, но разве он кого-то слушал?

Балули подсел на вредную еду и к 19 годам уже имел за плечами не только 326 минут в элите, но и 8 кг лишнего веса. "Лиону" пришлось отправить его на реабилитацию в Италию, чтобы привести в норму - довольно редкий случай для юниора.

Когда же и это не помогло, Ола избавился от Балули. Его продали в "Монако" за 3,5 млн евро - и это была отличная сделка, учитывая, что парень в сезоне-2014/15 наиграл лишь 49 минут.

А вот монегаски наоборот сплоховали. Шеф-скаут Луиш Кампуш признавался, что увидел в Фаресе "настоящую, олдсульную десятку", но упустил из виду его образ жизни. В княжестве Балули сперва долго лечился, а потом насмешил всех огромным процентом жировой массы - аж 18%! Для контекста, у Радамеля Фалькао было 8%, а у Валера Жермена - вообще 4,8%.

2016 : Lors de la préparation de la saison 2016-2017 de l’AS Monaco, des tests physiques sont effectués. Farès Bahlouli se distingue grâce à ses 18% de masse graisseuse pic.twitter.com/CsVrY7rVf6 — Vassili (@El_Vassili) March 1, 2021

Также Балули первым поздравил Килиана Мбаппе с его дебютным голом во французской элите - дело было 20 февраля 2016-го в матче с "Труа".

Ну и, конечно, его гол с центра поля за дублирующий состав тоже был великолепен и собрал немало лайков в соцсетях.

Большего из плеймейкера в "Монако" выжать так и не смогли. Чтоб Балули поднабрал форму, клуб даже отправлял его в аренду в "Стандард", но и здесь бутерброд упал маслом вниз - Фарес не сыграл в Бельгии ни минуты. "Не получилось, как ожидалось", - емко резюмировал Леонарду Жардим.

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Хорошо, что Луиш Кампуш продолжал в него верить, иначе падение куда-то в сторону нашей Второй лиги могло начаться уже тогда.

Знаменитый скаут настаивал, что с Балули могут быть люди, и при первой же возможности перевез хавбека в "Лилль". Но Фарес накосячил и там. За первые полгода на "Пьер Моруа" он вышел на поле лишь трижды, после чего кто-то из его родни еще и наехал на тренера Франка Пасси через СМИ.

"Фарес выбрал Лилль, чтобы играть матч за матчем. У нас были и другие предложения, но мы приехали сюда, потому что нам обещали игровое время. Он полностью тренируется, но его не вознаграждают за его усилия и не включают в заявку на матчи", - так звучало послание боссам, переданное через FootMercato.

Разумеется, его оставили без внимания. Игровое время Балули начал получать лишь после прихода Марсело Бьелсы, но тот задержался всего на полгода - результаты при Эль Локо упали настолько, что "Лилль" долгое время шел в зоне вылета. Президент "Догов" Жерар Лопес упирался, сколько мог, но в итоге сдался и назначил вместо аргентинца строгого консерватора Кристофа Гальтье, игравшего от обороны. У него Балули даже не рассматривался как игрок первой команды.

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Вот так Фарес и покинул "Пьер Моруа", имея за плечами три выхода в старте и один-единственный мяч - в ворота "Метца".

По его же словам, клуб даже не сообщил, когда у него отобрали ящик в раздевалке и лишили места на парковке. В то время хавбек хотел закончить с футболом, но спохватился.

Точнее, как спохватился? Согласился играть уровнем ниже, ведь в элите его услугами больше не интересовались. В январе 2020-го Балули неожиданно всплыл в маленьком клубе "Лион Дюше", однако за шесть месяцев так и не провел за него ни единого матча. Президент Мохаммед Триа говорит, что физическая форма Балули не соответствовала любительскому чемпионату.

"Когда он прибыл к нам, то пообещал сбросить 10 кг как можно быстрее. Мы пригласили для этой цели тренера по физподготовке Боба Тари, который даже спал у него дома. Но однажды Боб пришел ко мне и сказал, что поймал Фареса, когда тот жарил стейки в два часа ночи. На следующий день он отказался от работы. Фарес - отличный парень, но он недостаточно подвижен даже для нашего резерва, играющего в пятом дивизионе".

???? Farès Bahlouli est Sang & Or !

Après Moustapha Bayal Sall cet été, c'est une nouvelle recrue de choix qui rejoint le club https://t.co/IIrizgjjhE pic.twitter.com/wQG4igByOB — Sporting Club de Lyon (@SC_Lyon) January 31, 2020

Балули все отрицал и даже иском в суд грозил бывшему нанимателю, но, вроде, обошлось. Он просто в очередной раз ушел, а еще через неполный год подписался в Харькове, где наличие одаренного раздолбая в команде - давняя традиция, тянущаяся еще от Жажи и Рыкуна.

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Между тем, на родине про Балули не забыли. Его персональные поклонники (да, есть и такие) заказали 800 футболок "Металла" с именем Фареса. Часть этой партии прибыла в Париж самолетом сборной Украины, когда та летела на матч отбора к ЧМ-2022. Сильный жест поддержки, напомнивший об игроке, которым мог стать Балули, но так и не стал.

Vous voyez le blondinet sur TF1 là? Andriy Shevtchenko, de son petit nom.

Et bien sachez que, pour votre plus grand plaisir, ce monsieur et sa Sélection ont voyagé lundi depuis l'Ukraine avec 100 maillots floqués Bahlouli dans leurs bagages.



Supplément soute pour la bonne cause. pic.twitter.com/QpxzWRBKt1 — Jean F. (@Jean_Fion) March 24, 2021

Бывший тренер сборной Франции U-18 Филипп Бержеро не сомневается, что Фарес просто прикладывал слишком мало усилий:

"Подобные история я уже видел много раз. Сперва все говорили, что это вундеркинд, но он так и не сдвинулся с места. Балули был беспечен, как ребенок. Всем нравилась его техника, но он играл на себя, а не команду. Я был убежден, что смогу его обучить, но ему не хватило строгости".

Поэтому и не "Лион", "Монако" и "Лилль", а всего лишь "Металл". Не Лига 1, а Вторая лига Украины.

Да и это лишь до тех пор, пока не попросят скинуть килограмм-другой.