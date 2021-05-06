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Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда

Франция
(5 голосов)

Грустная, но поучительная история

Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kaz Photography

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в "Металле" Фарес Балули, конечно, выделяется.

Он далек от оптимальной формы и, скорее, трусит, чем бегает по полям украинской Второй лиги, но почти каждая осмысленная атака харьковчан проходит через него. Француз отвечает и за доставку мяча вперед, и за переводы на фланги, и за стандарты.

Однажды он уже порадовал поклонников "Металла" красивым ударом со штрафного в матче против "Никополя". Еще четырежды Балули отличился с пенальти, которые пробивает с первого же дня в команде.

Хавбек не скрывает, что "его отлично приняли" и вообще он "рад играть в Украине". Хотя Фаресу уже 26, прежде он никогда не получал столько игровых минут. Во Франции только и разговоров было, что про его потенциал и технические задатки, однако называя состав, тренеры всегда выбирали других.

Карьера Балули - грустная история. На его фоне даже Хатем Бен-Арфа выглядит примером успеха и образцом для подражания.

***

"В поколении 1995 года два парня были на голову выше всех - это Фарес Балули и Антони Марсьяль. Они были по-настоящему одаренными. Оба сильны технически, оба умные. Они подавали огромные задатки, а потом…" - грустно машет рукой скаут "Лиона" Жерар Бонно.

Этим летом Антони Марсьяль будет представлять Францию на Евро-2021, а Фарес Балули - развлекать болельщиков в украинских райцентрах. Их пути разошлись давным-давно.

Балули так и не смог проявить себя в родном "Лионе". Он дебютировал в мае 2013-го матчем против "ПСЖ", а уже через пару месяцев всерьез претендовал на место в старте, однако стал жертвой кадровой чехарды и собственного непрофессионализма.

Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда - изображение 1
Набиль Фекир и Фарес Балули

Суть в том, что летом 2013-го "Лион" был в долгах как в шелках из-за строительства нового стадиона, и в рамках программы экономии Жан-Мишель Ола выставил на трансфер Джимми Бриана, а Бафетимби Гомису отказал в повышении зарплаты, временно отправив обоих в дубль. Так для 18-летнего Балули и приоткрылось окошко в основу.

Это был шанс. Фарес играл весь август, пока Ола спорил с лидерами раздевалки о контрактах. Когда же трансферное окно закрылось, а избавиться от Бриана с Гомисом не вышло, их пришлось возвращать в состав - разумеется, ценой игровых минут молодежи. Бензия, Фекир тоже пострадали, но Балули больше всех. По слухам, тренер Реми Гард увидел, как он смеялся после поражения от "Эвиана":

"Отношение некоторых игроков меня не устраивает. Оно не соответствует футболу высокого уровня. У нас молодая группа, им нужно серьезно поработать над поведением. Это касается Бензия и Балули, но также и других молодых игроков. Все они талантливы, но нужен настрой не на два матча, не на две недели, а абсолютная отдача, преданность проекту".

Бензия принял критику спокойно и до конца сезона получал еще игровые минуты, даже два мяча забил. А вот Балули с тех пор не вышел ни разу, обидевшись на тренера, клуб и бог знает кого еще.

***

"Если бы я мог вернуться назад, то посоветовал бы себе молодому заткнуться и больше работать, даже если что-то мне показалось несправедливым", - признался Фарес в недавнем интервью France Football. Вероятно, в 2013-м ему тоже это советовали, но разве он кого-то слушал?

Балули подсел на вредную еду и к 19 годам уже имел за плечами не только 326 минут в элите, но и 8 кг лишнего веса. "Лиону" пришлось отправить его на реабилитацию в Италию, чтобы привести в норму - довольно редкий случай для юниора.

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Когда же и это не помогло, Ола избавился от Балули. Его продали в "Монако" за 3,5 млн евро - и это была отличная сделка, учитывая, что парень в сезоне-2014/15 наиграл лишь 49 минут.

А вот монегаски наоборот сплоховали. Шеф-скаут Луиш Кампуш признавался, что увидел в Фаресе "настоящую, олдсульную десятку", но упустил из виду его образ жизни. В княжестве Балули сперва долго лечился, а потом насмешил всех огромным процентом жировой массы - аж 18%! Для контекста, у Радамеля Фалькао было 8%, а у Валера Жермена - вообще 4,8%.

Также Балули первым поздравил Килиана Мбаппе с его дебютным голом во французской элите - дело было 20 февраля 2016-го в матче с "Труа".

Ну и, конечно, его гол с центра поля за дублирующий состав тоже был великолепен и собрал немало лайков в соцсетях.

Большего из плеймейкера в "Монако" выжать так и не смогли. Чтоб Балули поднабрал форму, клуб даже отправлял его в аренду в "Стандард", но и здесь бутерброд упал маслом вниз - Фарес не сыграл в Бельгии ни минуты. "Не получилось, как ожидалось", - емко резюмировал Леонарду Жардим.

***

Хорошо, что Луиш Кампуш продолжал в него верить, иначе падение куда-то в сторону нашей Второй лиги могло начаться уже тогда.

Знаменитый скаут настаивал, что с Балули могут быть люди, и при первой же возможности перевез хавбека в "Лилль". Но Фарес накосячил и там. За первые полгода на "Пьер Моруа" он вышел на поле лишь трижды, после чего кто-то из его родни еще и наехал на тренера Франка Пасси через СМИ.

"Фарес выбрал Лилль, чтобы играть матч за матчем. У нас были и другие предложения, но мы приехали сюда, потому что нам обещали игровое время. Он полностью тренируется, но его не вознаграждают за его усилия и не включают в заявку на матчи", - так звучало послание боссам, переданное через FootMercato.

Разумеется, его оставили без внимания. Игровое время Балули начал получать лишь после прихода Марсело Бьелсы, но тот задержался всего на полгода - результаты при Эль Локо упали настолько, что "Лилль" долгое время шел в зоне вылета. Президент "Догов" Жерар Лопес упирался, сколько мог, но в итоге сдался и назначил вместо аргентинца строгого консерватора Кристофа Гальтье, игравшего от обороны. У него Балули даже не рассматривался как игрок первой команды.

***

Вот так Фарес и покинул "Пьер Моруа", имея за плечами три выхода в старте и один-единственный мяч - в ворота "Метца".

По его же словам, клуб даже не сообщил, когда у него отобрали ящик в раздевалке и лишили места на парковке. В то время хавбек хотел закончить с футболом, но спохватился.

Точнее, как спохватился? Согласился играть уровнем ниже, ведь в элите его услугами больше не интересовались. В январе 2020-го Балули неожиданно всплыл в маленьком клубе "Лион Дюше", однако за шесть месяцев так и не провел за него ни единого матча. Президент Мохаммед Триа говорит, что физическая форма Балули не соответствовала любительскому чемпионату.

"Когда он прибыл к нам, то пообещал сбросить 10 кг как можно быстрее. Мы пригласили для этой цели тренера по физподготовке Боба Тари, который даже спал у него дома. Но однажды Боб пришел ко мне и сказал, что поймал Фареса, когда тот жарил стейки в два часа ночи. На следующий день он отказался от работы. Фарес - отличный парень, но он недостаточно подвижен даже для нашего резерва, играющего в пятом дивизионе".

Балули все отрицал и даже иском в суд грозил бывшему нанимателю, но, вроде, обошлось. Он просто в очередной раз ушел, а еще через неполный год подписался в Харькове, где наличие одаренного раздолбая в команде - давняя традиция, тянущаяся еще от Жажи и Рыкуна.

***

Между тем, на родине про Балули не забыли. Его персональные поклонники (да, есть и такие) заказали 800 футболок "Металла" с именем Фареса. Часть этой партии прибыла в Париж самолетом сборной Украины, когда та летела на матч отбора к ЧМ-2022. Сильный жест поддержки, напомнивший об игроке, которым мог стать Балули, но так и не стал.

Бывший тренер сборной Франции U-18 Филипп Бержеро не сомневается, что Фарес просто прикладывал слишком мало усилий:

"Подобные история я уже видел много раз. Сперва все говорили, что это вундеркинд, но он так и не сдвинулся с места. Балули был беспечен, как ребенок. Всем нравилась его техника, но он играл на себя, а не команду. Я был убежден, что смогу его обучить, но ему не хватило строгости".

Поэтому и не "Лион", "Монако" и "Лилль", а всего лишь "Металл". Не Лига 1, а Вторая лига Украины.

Да и это лишь до тех пор, пока не попросят скинуть килограмм-другой.

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В статье: Лион Монако Фарес Балули Лилль Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.05.2021 в 10:29
футбол в пердіві на підйомі!
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