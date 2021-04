Французский новичок Металла Балули: Нашел в Украине нормальное, здоровое окружение

Фарез Балули считался одним из главных талантов академии "Лиона" начала десятых, выступал за юношеские сборные Франции и даже провел 31 матч (2 гола) в Лиге 1. А сегодня он бегает во Второй лиге Украины за "Металл".

В большом интервью для France Football некогда перспективный плеймейкер, чья карьера оказалась на дне уже в 25 лет, оправдывает себя, хотя в то же время и признает - он не был образцовым профессионалом. Его рассказ - отличное пособие для молодых игроков на тему, как нельзя распоряжаться своей карьерой.

– Вы только что прибыли в Украину и уже забили в первом матче. Как продвигается ваша адаптация?

– Все идет отлично. Я присоединился к команде прямо во время сборов в Турции. У меня было время со всеми раззнакомиться. Они сделали все, чтобы я почувствовал себя желанным гостем. В Украине я уже десять дней; постепенно привыкаю к городу, инфраструктуре. Языковой барьер присутствует, но ничего страшного.

– Это лишь второй случай в вашей карьере, когда вы покинули Францию.

– По сути, первый, ведь в Бельгии языкового барьера не было, да и до Франции было рукой подать. А вот сейчас я оказался в действительно совсем другом месте. Но проблем нет, я приехал с определенной целью. Пока мы говорим на одном футбольном языке, меня все устраивает.

– А какова ваша цель в клубе "Металл"?

– Я хотел влиться в коллектив и играть за команду, где мне доверяют. Мне нужно вернуть свою форму, статистику, снова почувствовать себя частью раздевалки. Я хотел поработать в нормальном, здоровом окружении, и я его нашел.

– Думаем, вас растрогало, когда болельщики из Франции заказали более 800 футболок с вашим автографом.

– Это невероятно. Когда я это увидел, то мое сердце согрелось. Игроку всегда приятно видеть болельщиков, которые его не забывают и поддерживают. Я их благодарю. Только после переезда в Украину я осознал, что люди будут судачить обо мне всегда. Я думал, что исчезну с радаров, когда уеду так далеко. Но на практике я вижу статьи про себя каждый день.

– Как ты относишься к футболу?

– Я играю, потому что это моя страсть. Это стало моей работой, но, прежде всего, это радость. Прикасаться к мячу, снова чувствовать его на ноге - то ощущение, которое я потерял за последние годы и прибыл в Украину, чтоб заново отыскать. Конечно, есть еще указания тренера, физподготовка, тактика… Но в своей игре я стремлюсь, прежде всего, пробовать что-то интересное, доставляя удовольствие себе и другим. Так я вижу футбол.

Набиль Фекир и Фарез Балули

– Как вы оцениваете свою карьеру после заключения профессионального контракта с "Лионом"?

– Я играл в отличных клубах с очень хорошими тренерами. Но я сделал много ошибок и еще стал жертвой несправедливости. Я извлек из этого уроки. Мир футбола - это мир акул. Футбол - самый эгоистичный из командных видов спорта. Все думают только о себе. Не так я его себе представлял, когда был маленьким. Изнутри все видится иначе - давление, финансовые проблемы. Да, это часть работы, но я оказался к ней не готов.

– В школе "Лиона" на вас возлагали большие надежды. Это повлияло?

– Я играл в своем городе за свой любимый клуб, и от этого витал в облаках. Я жил, словно в мечте. Если бы дали шанс пережить это снова, я был бы гораздо более сосредоточен и усерднее работал ради достижения своих целей.

– Имела место неготовность к повышенному вниманию публики?

– Я был наивен. В "Лионе" меня быстро назвали самородком академии. Я был очень юн и не готов к этому. Я тогда думал, что все решается только на поле, но это не так. Приведу пример: во время моего первого сезона с профи меня много ставили в товарищеских матчах и потом, вначале чемпионата. Я был на высоте - чувствовал себя прекрасно, уверенность зашкаливала. А потом я уехал в молодежную сборную, вернувшись из которой оказался в запасе. Спустя некоторое время я узнал, что клуб хотел с моей помощью подвинуть Джимми Бриана, а когда тот отказался уходить, его пришлось возвращать в состав. Мне было 18, я разозлился, стал меньше работать. Я плохо отреагировал на несправедливость.

Incredible 60-yard goal from Farès Bahlouli, AS Monaco's youth player! Take a bow. (via: @AS_Monaco) https://t.co/XGHa5eNOYq