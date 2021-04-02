Французский новичок Металла Балули: Нашел в Украине нормальное, здоровое окружение

Фарез Балули считался одним из главных талантов академии "Лиона" начала десятых, выступал за юношеские сборные Франции и даже провел 31 матч (2 гола) в Лиге 1. А сегодня он бегает во Второй лиге Украины за "Металл".

В большом интервью для France Football некогда перспективный плеймейкер, чья карьера оказалась на дне уже в 25 лет, оправдывает себя, хотя в то же время и признает - он не был образцовым профессионалом. Его рассказ - отличное пособие для молодых игроков на тему, как нельзя распоряжаться своей карьерой.

– Вы только что прибыли в Украину и уже забили в первом матче. Как продвигается ваша адаптация?

– Все идет отлично. Я присоединился к команде прямо во время сборов в Турции. У меня было время со всеми раззнакомиться. Они сделали все, чтобы я почувствовал себя желанным гостем. В Украине я уже десять дней; постепенно привыкаю к городу, инфраструктуре. Языковой барьер присутствует, но ничего страшного.

– Это лишь второй случай в вашей карьере, когда вы покинули Францию.

– По сути, первый, ведь в Бельгии языкового барьера не было, да и до Франции было рукой подать. А вот сейчас я оказался в действительно совсем другом месте. Но проблем нет, я приехал с определенной целью. Пока мы говорим на одном футбольном языке, меня все устраивает.

Le but de Farès Bahlouli avec le FC Metal ! pic.twitter.com/ECsloFQvXs — Milazz (@_Milazz) March 28, 2021

– А какова ваша цель в клубе "Металл"?

– Я хотел влиться в коллектив и играть за команду, где мне доверяют. Мне нужно вернуть свою форму, статистику, снова почувствовать себя частью раздевалки. Я хотел поработать в нормальном, здоровом окружении, и я его нашел.

– Думаем, вас растрогало, когда болельщики из Франции заказали более 800 футболок с вашим автографом.

– Это невероятно. Когда я это увидел, то мое сердце согрелось. Игроку всегда приятно видеть болельщиков, которые его не забывают и поддерживают. Я их благодарю. Только после переезда в Украину я осознал, что люди будут судачить обо мне всегда. Я думал, что исчезну с радаров, когда уеду так далеко. Но на практике я вижу статьи про себя каждый день.

– Как ты относишься к футболу?

– Я играю, потому что это моя страсть. Это стало моей работой, но, прежде всего, это радость. Прикасаться к мячу, снова чувствовать его на ноге - то ощущение, которое я потерял за последние годы и прибыл в Украину, чтоб заново отыскать. Конечно, есть еще указания тренера, физподготовка, тактика… Но в своей игре я стремлюсь, прежде всего, пробовать что-то интересное, доставляя удовольствие себе и другим. Так я вижу футбол.

Набиль Фекир и Фарез Балули

– Как вы оцениваете свою карьеру после заключения профессионального контракта с "Лионом"?

– Я играл в отличных клубах с очень хорошими тренерами. Но я сделал много ошибок и еще стал жертвой несправедливости. Я извлек из этого уроки. Мир футбола - это мир акул. Футбол - самый эгоистичный из командных видов спорта. Все думают только о себе. Не так я его себе представлял, когда был маленьким. Изнутри все видится иначе - давление, финансовые проблемы. Да, это часть работы, но я оказался к ней не готов.

– В школе "Лиона" на вас возлагали большие надежды. Это повлияло?

– Я играл в своем городе за свой любимый клуб, и от этого витал в облаках. Я жил, словно в мечте. Если бы дали шанс пережить это снова, я был бы гораздо более сосредоточен и усерднее работал ради достижения своих целей.

– Имела место неготовность к повышенному вниманию публики?

– Я был наивен. В "Лионе" меня быстро назвали самородком академии. Я был очень юн и не готов к этому. Я тогда думал, что все решается только на поле, но это не так. Приведу пример: во время моего первого сезона с профи меня много ставили в товарищеских матчах и потом, вначале чемпионата. Я был на высоте - чувствовал себя прекрасно, уверенность зашкаливала. А потом я уехал в молодежную сборную, вернувшись из которой оказался в запасе. Спустя некоторое время я узнал, что клуб хотел с моей помощью подвинуть Джимми Бриана, а когда тот отказался уходить, его пришлось возвращать в состав. Мне было 18, я разозлился, стал меньше работать. Я плохо отреагировал на несправедливость.

Incredible 60-yard goal from Farès Bahlouli, AS Monaco's youth player! Take a bow. (via: @AS_Monaco) https://t.co/XGHa5eNOYq — Football Stuff (@FootbalIStuff) May 7, 2016

– Есть какой-то конкретный тренер, который подошел вам больше всех?

– У меня были особенные отношения с Бьелсой. У него невероятное видение футбола. Он мог в пятницу вернуть меня в Лигу 1, а уже в субботу отправить обратно в дубль. Как-то он сказал, что хочет, чтоб я пробежал за матч более 12 км. Для меня это всегда было сложно, но он объяснил, как и зачем это делать, я увидел в себе потенциал и пробежал 12,7.

– Почему с другими тренерами это не сработало?

– Французские тренеры меня не устраивают. Мне было намного веселее с Жардимом и Бьелсой, они давали мне больше свободы. Я игрок, который любит рисковать, а французские тренеры запуганы. Им нравятся ветераны, которые действуют надежно. Они учат, мол, на этой позиции делаешь это, а на той - то. Я понимаю, что в современном футболе надо защищаться. Но нельзя же постоянно сдерживать своих игроков! Однажды перед выходом на поле мне трижды повторили, что надо обороняться и больше ничего. Но если вам так нужна оборона, выпустите защитника!

– В те годы вас часто критиковали за непрофессиональный образ жизни.

– Люди не знают, как это происходит. Я чувствовал, что ко мне относились несправедливо. А с моим типом телосложения, как только ты прекращаешь тренироваться - форма теряется очень быстро. В то время тренировки не приносили мне удовольствия, я часто злился, вместо того, чтобы становиться сильнее. Об этом сегодня сожалею.

Never give up !!! Work hard!!! pic.twitter.com/P2PD1ycx6A — BahlouliFares9 (@BahlouliFares26) October 10, 2017

– Вы когда-нибудь задумывались о завершении карьеры?

– В определенный момент в "Лилле". Мне было очень больно. Я сказал себе, что заработал достаточно денег и пора остановиться. К счастью, рядом оказались жена, семья, дети. С их помощью я быстро пришел в себя. С тех пор я хочу вернуть главное - удовольствие от игры. Хочу восстановить себя.

– Что пошло не так в "Лилле"?

– Когда пришел Гальтье, это было как спуск в ад. Раздевалка превратилась в дерьмо, кругом были кланы. Гальтье даже не говорил напрямую, обращаясь через агента или директоров. В начале второго сезона он сказал, что не рассчитывает на меня. То, что у меня больше нет ящика в раздевалке, я узнал прямо на месте от Жереми Пье. Видимо, они хотели, чтобы я сломался.

– Какие выводы вы сделали из своих неудач? Что вы сделали неправильно?

– Думаю, моя история может помочь понять, что одного таланта недостаточно. Вы можете быть величайшим гением футбола, но если вы не работаете и не готовы психологически, то это не поможет. Нужно стать настоящей боевой машиной. Если бы я мог дать совет себе молодому, то сказал бы: заткнись и работай, несмотря на чужие палки в колесах.

– Вы скучаете по Лиге 1?

– Конечно! Но во Франции мне трудно найти работу из-за плохого имиджа. Клубы напуганы, я могу их понять. Поэтому я и решил уехать далеко, начать все заново.

– Считаете ли вы себя созданным для профессионального футбола после всех неудач?

– Несомненно. Я делал ошибки, но это не значит, что я не создан для футбола. Любой игрок, встречавшийся со мной, подтвердит, что у меня есть талант играть на высоком уровне. Теперь я знаю, что надо еще и много работать. Это моя цель.

– Какое идеальное продолжение карьеры Фареза Балули?

– Хочу восстановить уверенность в течение трех следующих месяцев. Затем в "Металле" или где-то еще провести полный сезон с большим количеством игрового времени. И верю, что смогу быстро вернуться в хороший европейский клуб, доказав Франции, что я все-таки футболист.