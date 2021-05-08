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Официально: Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года
Бразилец выступает за парижан с 2017-го года
PSG / Автор неизвестен
Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении нового контракта с форвардом Неймаром.
Бразилец продлил соглашение с парижанами до 2025-го года.
Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 110 млн евро.
Напомним, Неймар перешел в французский клуб летом 2017-го года - "ПСЖ" выкупил у каталонской "Барселоны" контракт нападающего за 222 млн евро. В составе парижан бразилец проел 112 поединков, забил 85 мячей и отдал 51 голевую передачу.
.@PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 8, 2021
????❤️???? #NeymarJr2025 https://t.co/gqRfaWhuJt
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