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Официально: Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года

Франция
(1 голосов)

Бразилец выступает за парижан с 2017-го года

Официально: Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении нового контракта с форвардом Неймаром.

Бразилец продлил соглашение с парижанами до 2025-го года.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 110 млн евро.

Напомним, Неймар перешел в французский клуб летом 2017-го года - "ПСЖ" выкупил у каталонской "Барселоны" контракт нападающего за 222 млн евро. В составе парижан бразилец проел 112 поединков, забил 85 мячей и отдал 51 голевую передачу.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
08.05.2021 в 16:51
Ну... в целом. сейчас что ПСЖ что Барселона - одного уровня. В АПЛ он бы не заиграл, поэтому и логичное продление контракта
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
08.05.2021 в 16:23
Вот где реально золотая клетка. А вы - шахтер, шахтер...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.05.2021 в 16:50
он же сам контракт подписал
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0
0


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