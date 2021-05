Официально: Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил о заключении нового контракта с форвардом Неймаром.

Бразилец продлил соглашение с парижанами до 2025-го года.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 110 млн евро.

Напомним, Неймар перешел в французский клуб летом 2017-го года - "ПСЖ" выкупил у каталонской "Барселоны" контракт нападающего за 222 млн евро. В составе парижан бразилец проел 112 поединков, забил 85 мячей и отдал 51 голевую передачу.

.@PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.



