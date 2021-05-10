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Лига 1. Ренн – ПСЖ 1:1. Ничья в пользу Лилля

Франция
(2 голосов)

В решающий момент ПСЖ вновь дрогнул

Лига 1. Ренн – ПСЖ 1:1. Ничья в пользу Лилля

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1. 36-й тур

9 мая. Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" 1:1 "Пари Сен-Жермен"

Голы: Гирасси (70) – Неймар (45+6, пен)

"Ренн": Гомис – Траоре (Соппи, 90+3), Агерд, Да Силва, Мауасса (Далберт, 78) – Бурижо, Те, Угочукву (Гренье, 61), Доку – Терье (Диуф, 79), Гирасси (Кастильо, 90+2)

ПСЖ: Навас – Дагба (Флоренци, 80), Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава (Диалло, 55) – Данилу, Эррера (Гейе, 70) – Ди Мария (Рафинья, 69), Дракслер (Икарди, 80), Неймар – Кин

Предупреждения: Агерд (45+5), Диуф (80), Те (90+2) – Эррера (57)

Удаление: Кимпембе (87)

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