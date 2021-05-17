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Килиан Мбаппе установил собственный рекорд по забитым мячам за сезон

Франция
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Лидер команды Почеттино

Килиан Мбаппе установил собственный рекорд по забитым мячам за сезон

ESPN

Новина українською

Вчера, 16 мая, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Реймс" в рамках 37-го тура чемпионата Франции – в домашних стенах коллектив Маурисио Почеттино не оставил шансов гостям, забив в их ворота 4 безответных гола (Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Кин). Отметим, что на 10-й минуте поединка "Реймс" остался в меньшинстве, Юнис Абдельхамид получил красную карточку.

Благодаря забитому мячу, Килиан Мбаппе записал в свой актив 40-й гол за "Пари Сен-Жермен" в текущем сезоне во всех соревнованиях. Это личный рекорд для французского исполнителя.

С 26 голами в нынешней кампании Лиги 1 Килиан является лучшим бомбардиром. "ПСЖ" занимаю вторую строчку в таблице, "Лилль" опережает парижан на один зачетный пункт перед последним туром.

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В статье: Реймс Лига 1 Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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