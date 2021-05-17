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Килиан Мбаппе установил собственный рекорд по забитым мячам за сезон
Лидер команды Почеттино
ESPN
Вчера, 16 мая, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Реймс" в рамках 37-го тура чемпионата Франции – в домашних стенах коллектив Маурисио Почеттино не оставил шансов гостям, забив в их ворота 4 безответных гола (Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Кин). Отметим, что на 10-й минуте поединка "Реймс" остался в меньшинстве, Юнис Абдельхамид получил красную карточку.
Благодаря забитому мячу, Килиан Мбаппе записал в свой актив 40-й гол за "Пари Сен-Жермен" в текущем сезоне во всех соревнованиях. Это личный рекорд для французского исполнителя.
4️⃣0️⃣ goals in all competitions.— Goal (@goal) May 17, 2021
A new personal best for Kylian Mbappe ???? pic.twitter.com/6aYelxWOw2
С 26 голами в нынешней кампании Лиги 1 Килиан является лучшим бомбардиром. "ПСЖ" занимаю вторую строчку в таблице, "Лилль" опережает парижан на один зачетный пункт перед последним туром.
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