Килиан Мбаппе установил собственный рекорд по забитым мячам за сезон

Вчера, 16 мая, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Реймс" в рамках 37-го тура чемпионата Франции – в домашних стенах коллектив Маурисио Почеттино не оставил шансов гостям, забив в их ворота 4 безответных гола (Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Кин). Отметим, что на 10-й минуте поединка "Реймс" остался в меньшинстве, Юнис Абдельхамид получил красную карточку.

Благодаря забитому мячу, Килиан Мбаппе записал в свой актив 40-й гол за "Пари Сен-Жермен" в текущем сезоне во всех соревнованиях. Это личный рекорд для французского исполнителя.

4️⃣0️⃣ goals in all competitions.



A new personal best for Kylian Mbappe ???? pic.twitter.com/6aYelxWOw2