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ФИФА оштрафовала ПСЖ за нарушения при трансфере Икарди из Интера
Французский клуб нарушил пункт правил ФИФА при оформлении сделки
Фото: Global Look Press
"ПСЖ" получил штраф от ФИФА за нарушения при оформлении трансфера форварда Мауро Икарди из миланского "Интера".
Футболист перешел в стан французского клуба в 2019 году на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов.
Как сообщает Calciomercato, в договоре между клубами было прописано, "ПСЖ" заплатит "Интеру" еще 15 миллионов евро в случае, если продаст Икарди в другой итальянский клуб летом 2020 года.
Однако этот пункт является нарушением правила ФИФА о влиянии третьей стороны на трансферы. Кроме того, французский клуб не сообщил об этом соглашении в ФИФА.
В связи с этим "ПСЖ" вынужден заплатить штраф в размере 9 119 евро.
Напомним, что 28-летний аргентинец перешёл в "ПСЖ" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за 80 млн евро. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.
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