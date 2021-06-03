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ФИФА оштрафовала ПСЖ за нарушения при трансфере Икарди из Интера

Франция
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Французский клуб нарушил пункт правил ФИФА при оформлении сделки

ФИФА оштрафовала ПСЖ за нарушения при трансфере Икарди из Интера

Фото: Global Look Press

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"ПСЖ" получил штраф от ФИФА за нарушения при оформлении трансфера форварда Мауро Икарди из миланского "Интера".

Футболист перешел в стан французского клуба в 2019 году на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов.

Как сообщает Calciomercato, в договоре между клубами было прописано, "ПСЖ" заплатит "Интеру" еще 15 миллионов евро в случае, если продаст Икарди в другой итальянский клуб летом 2020 года.

Однако этот пункт является нарушением правила ФИФА о влиянии третьей стороны на трансферы. Кроме того, французский клуб не сообщил об этом соглашении в ФИФА.

В связи с этим "ПСЖ" вынужден заплатить штраф в размере 9 119 евро.

Напомним, что 28-летний аргентинец перешёл в "ПСЖ" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за 80 млн евро. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ
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Источник:
Calciomercato

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