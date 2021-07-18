Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паредес: Хотел чтобы Месси играл за ПСЖ, но этого не будет
Полузащитник высказался насчет Лео
Хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес поделился мыслями насчет партнера по сборной Аргентины и капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.
"В клубе было много разговоров, когда стало известно, что Лео может приехать в "ПСЖ". Это была мечта – представить, что он может играть в нашей команде в следующем сезоне, но этого не произойдет. Надеюсь, ему понравится место, где он будет играть в следующем сезоне", – рассказал Паредес.
34-летний форвард до сих пор не подписал контракт с "сине-гранатовыми" и на данный момент пребывает в статусе свободного агента.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо уступает Ницце, Александрия не переигрывает Кривбасс
- УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы
- Доннарумма стал восьмым голкипером в текущем составе ПСЖ
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО