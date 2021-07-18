Паредес: Хотел чтобы Месси играл за ПСЖ, но этого не будет

Хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес поделился мыслями насчет партнера по сборной Аргентины и капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"В клубе было много разговоров, когда стало известно, что Лео может приехать в "ПСЖ". Это была мечта – представить, что он может играть в нашей команде в следующем сезоне, но этого не произойдет. Надеюсь, ему понравится место, где он будет играть в следующем сезоне", – рассказал Паредес.