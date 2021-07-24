Официально: Марио Лемина - игрок Ниццы

Габонский полузащитник Марио Лемина перешел из "Саутгемптона" в "Ниццу".

Трансфер 27-летнего футболиста обошелся французской команде в 5,5 млн евро, включая бонусы.

Лемина известен по выступлениям за "Марсель", "Ювентус" и "Галатасарай". В прошлом сезоне он на правах аренды играл за "Фулхэм" и провел 28 матчей в АПЛ. Его цена составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.