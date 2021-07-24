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Официально: Марио Лемина - игрок Ниццы

Франция
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Игрок попробует себя в Лиге 1

Официально: Марио Лемина - игрок Ниццы

Новина українською

Габонский полузащитник Марио Лемина перешел из "Саутгемптона" в "Ниццу".

Трансфер 27-летнего футболиста обошелся французской команде в 5,5 млн евро, включая бонусы.

Лемина известен по выступлениям за "Марсель", "Ювентус" и "Галатасарай". В прошлом сезоне он на правах аренды играл за "Фулхэм" и провел 28 матчей в АПЛ. Его цена составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Ницца "Саутгемптон" Марио Лемина
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Источник:
Сайт ФК "Ніцца"

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