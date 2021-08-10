ПСЖ эффектным видео анонсировал презентацию Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время станет футболистом "Пари Сен-Жермен".

Парижане опубликовал в своём "твиттере" видеоролик в честь новичка. Детали контракта пока неизвестны.

Напомним, что Лионель Месси планировал продолжить карьеру в "Барселоне", в которой находился с 13 лет. Однако финансовые правила Ла Лиги помешали сторонам подписать новое соглашение. В составе каталонского гранда Месси выиграл 38 титулов.

В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.