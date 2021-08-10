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ПСЖ эффектным видео анонсировал презентацию Месси
Трансфер состоялся
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время станет футболистом "Пари Сен-Жермен".
Парижане опубликовал в своём "твиттере" видеоролик в честь новичка. Детали контракта пока неизвестны.
Напомним, что Лионель Месси планировал продолжить карьеру в "Барселоне", в которой находился с 13 лет. Однако финансовые правила Ла Лиги помешали сторонам подписать новое соглашение. В составе каталонского гранда Месси выиграл 38 титулов.
В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.
???? pic.twitter.com/KDqh6cG9zl— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021
Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021
Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5
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