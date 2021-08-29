Канте получил рецидив травмы и попал в лазарет перед игрой с Украиной

Полузащитник лондонского "Челси" Н’Голо Канте получил рецидив травмы во вчерашнем матче против "Ливерпуля" в рамках третьего тура АПЛ.

Французский полузащитник в единоборстве с Мане повредил лодыжку. Сенегалец упал на ногу хавбеку.

Тухель заявил, что Канте почувствовал такую ​​же боль, как чувствовал перед матчем на прошлых выходных против "Арсенала". Из-за того, что француз не мог ускоряться, немецкий специалист заменил его в перерыве встречи против "мерсисайдцев".

Напомним, что в поединке за Суперкубок Европы против "Вильярреала" Н’Голо травмировал лодыжку и был заменен в середине второго тайма. Стартовый тур АПЛ против "Кристал Пэлас" полузащитник пропустил, а в том же матче с "Арсеналом" сыграл всего 19 минут, появившись со скамейки запасных.

Пока сроки восстановления Канте неизвестны. Напомним, что следующий матч Н’Голо должен был сыграть за сборную Франции против Боснии и Герцеговины 1 сентября, а уже через три дня противостоять Украине в Киеве.