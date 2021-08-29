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Месси, Неймар и Мбаппе вошли в заявку ПСЖ на следующий матч Лиги 1
Сыграет ли это трио вместе впервые?
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" свой следующий матч в чемпионате Франции проведет против "Реймса" в гостях. Легендарный новичок парижан Лионель Месси сможет дебютировать за свой новый клуб. Аргентинец вошел в предварительную заявку на матч.
Также в список из 22 футболистов вошел Неймар. Пока он еще не играл в этом сезоне, как и Лео.
Трансферная сага вокруг трансфера Мбаппе в "Реал" не угасает, однако Килиан тоже будет доступен Почеттино на следующий поединок.
???? Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims ????#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021
А вот Серхио Рамос и Маурисио Икарди еще не готовы к матчам.
"Реймс" и "ПСЖ" начнут сегодня, 29 августа, в 21:45. Сейчас парижане расположились на вершине Лиги 1, набрав максимум очков в первых трех турах.
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