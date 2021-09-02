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Ди Мария: Называю Месси гномом

Франция
(1 голосов)

У игроков дружественные отношения

Ди Мария: Называю Месси гномом

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о дружеских отношениях с партнёром по сборной, а теперь ещё и по клубу – Лионелем Месси.

"В моей карьере мне не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. У меня было несколько шансов перейти в "Барсу", но не удалось. Я очень счастлив видеть его каждый день, а не только когда мы находимся в расположении сборной.

Насколько мы близко дружим? Я его всегда называю "гном". Поначалу этого не было, но когда мы подружились, я стал так шутить. А он стал называть меня "лапшой". Думаю, эти прозвища навсегда сохранятся в нашей дружбе", — приводит слова Ди Марии TyC Sport.

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

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В статье: Анхель Ди Мария ПСЖ
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Комментарии (7)
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dabo48
02.09.2021 в 18:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Dr. House (Поділля)
02.09.2021 в 17:49
А гномик тебя называет Машкой?))). Ролевые игры?
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
02.09.2021 в 17:45
Свой человек
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.09.2021 в 17:42
Шах и мат, барселонцы
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+2
0
Wertu098 (бамбас )
02.09.2021 в 17:29
Удивил,его все так называют.А дашка его называет-мой любимий гномик))))
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.09.2021 в 16:52
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+3
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.09.2021 в 17:25
Не потрібно сміятися з прізвиська , коли воно відповідає фізичним вадам ... не втримавсь ...
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+3
0


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