Ди Мария: Называю Месси гномом

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о дружеских отношениях с партнёром по сборной, а теперь ещё и по клубу – Лионелем Месси.

"В моей карьере мне не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. У меня было несколько шансов перейти в "Барсу", но не удалось. Я очень счастлив видеть его каждый день, а не только когда мы находимся в расположении сборной.

Насколько мы близко дружим? Я его всегда называю "гном". Поначалу этого не было, но когда мы подружились, я стал так шутить. А он стал называть меня "лапшой". Думаю, эти прозвища навсегда сохранятся в нашей дружбе", — приводит слова Ди Марии TyC Sport.

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.