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Месси в старте на матч с Манчестер Сити

Франция
(1 голосов)

Аргентинец готов играть с первых минут

Месси в старте на матч с Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Аргентинец восстановился от повреждения колена.

Звёздная тройка атаки в полном составе начнет матч с первых минут.

Стартовый состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Идрисса Гуйе, Марко Верратти, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.

Напомним, что Месси пропустил два предыдущих матча "ПСЖ" в Лиге 1 – против "Метца" (2:1) и "Монпелье" (2:0).

За три игры в новом клубе Лионель еще не сделал ни одного результативного действия. Накануне матча Почеттино призвал общественность дать аргентинцу время на адаптацию.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
28.09.2021 в 22:17
С Брюгге за ЛЕ потягаются :)
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