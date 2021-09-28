Месси в старте на матч с Манчестер Сити

Нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Аргентинец восстановился от повреждения колена.

Звёздная тройка атаки в полном составе начнет матч с первых минут.

Стартовый состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Идрисса Гуйе, Марко Верратти, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.

Напомним, что Месси пропустил два предыдущих матча "ПСЖ" в Лиге 1 – против "Метца" (2:1) и "Монпелье" (2:0).

За три игры в новом клубе Лионель еще не сделал ни одного результативного действия. Накануне матча Почеттино призвал общественность дать аргентинцу время на адаптацию.