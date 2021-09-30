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Гол Месси в ворота Манчестер Сити признан лучшим по итогам второго тура ЛЧ

Франция
(2 голосов)

Лео забил красивый гол

Гол Месси в ворота Манчестер Сити признан лучшим по итогам второго тура ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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УЕФА объявил результаты голосования на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первое место занял гол форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в игре с "Манчестер Сити" (2:0). На втором месте гол полузащитника "Шерифа" Себастьяна Тиля в ворота "Реала" (2:1). Это взятие ворот помогло молдавскому клубу завоевать сенсационную победу.

Третье место занял гол защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса в ворота "Вильярреала" (2:1).

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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