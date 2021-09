Гол Месси в ворота Манчестер Сити признан лучшим по итогам второго тура ЛЧ

УЕФА объявил результаты голосования на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первое место занял гол форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в игре с "Манчестер Сити" (2:0). На втором месте гол полузащитника "Шерифа" Себастьяна Тиля в ворота "Реала" (2:1). Это взятие ворот помогло молдавскому клубу завоевать сенсационную победу.

Третье место занял гол защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса в ворота "Вильярреала" (2:1).

