Франция
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Монако - Монпелье 3:1. Монегаски возвращаются на победную тропу
Команда Нико Ковача снова похожа на себя
Фото: Monaco
Лига 1, 11-й тур
Монако, "Стад Луи II"
"Монако" – "Монпелье" 3:1
Голы: Фолланд (12), Бен Йеддер (17), Мартинш (61) – Саванье (81, пен)
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