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Монако - Монпелье 3:1. Монегаски возвращаются на победную тропу

Франция
(1 голосов)

Команда Нико Ковача снова похожа на себя

Монако - Монпелье 3:1. Монегаски возвращаются на победную тропу

Фото: Monaco

Новина українською

Лига 1, 11-й тур

Монако, "Стад Луи II"

"Монако" – "Монпелье" 3:1

Голы: Фолланд (12), Бен Йеддер (17), Мартинш (61) – Саванье (81, пен)

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В статье: Монпелье Монако
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