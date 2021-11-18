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Оуэн о Золотом мяче: Месси опережает Роналду в этом сезоне. Он завоевал трофей со сборной
Логика форварда ясна
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала" Майкл Оуэн высказался об игроках, которые претендуют на приз в этом году. Легендарный нападающий считает, что Месси опередил Криштиану в борьбе за приз, сообщает Euronews.
"В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют и получают этот приз.
Мне кажется, Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина – его подвиги со сборной Аргентиной, он завоевал трофей на международном уровне", – сказал Оуэн.
Напомним, что Майкл Оуэн получал Золотой мяч в 2001 году. Церемония вручения награды пройдет 29 ноября в Париже.
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