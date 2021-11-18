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Оуэн о Золотом мяче: Месси опережает Роналду в этом сезоне. Он завоевал трофей со сборной

Франция
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Логика форварда ясна

Оуэн о Золотом мяче: Месси опережает Роналду в этом сезоне. Он завоевал трофей со сборной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала" Майкл Оуэн высказался об игроках, которые претендуют на приз в этом году. Легендарный нападающий считает, что Месси опередил Криштиану в борьбе за приз, сообщает Euronews.

"В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют и получают этот приз.

Мне кажется, Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина – его подвиги со сборной Аргентиной, он завоевал трофей на международном уровне", – сказал Оуэн.

Напомним, что Майкл Оуэн получал Золотой мяч в 2001 году. Церемония вручения награды пройдет 29 ноября в Париже.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Майкл Оуэн Золотой мяч Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
euronews.com

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