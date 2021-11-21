Лига 1. Уничтожение Ланса, перестрелка Меца и Бордо

Лига 1, 14-й тур

"Брест" – "Ланс" 4:0

Голы: Мунье (3), Шардонне (13), Февр (33), Ле Дуарон (69)

Удаление: Калимуэндо (74, "Ланс")

"Брест" продолжает подъём со дна турнирной таблицы, выиграв третий матч кряду. На этот раз команда Мишеля Тер-Закаряна обыграла ни кого-нибудь, а претендента на еврокубки "Ланс". Причём самым жестоким способом – разгромив с разницей в 4 мяча.

Справедливости ради, такой счёт происходящего на поле не отображал. "Кроваво-жёлтые" провалили старт поединка, после чего в игру так вернуться и не сумели, хотя создавали не меньше хозяев. Несмотря на ппоражение, "Ланс" пока сохраняет третью строчку.

"Страсбур" – "Реймс" 1:1

Голы: Бельгард (90+7) – Этиките (22)

"Страсбур" был вынужден отыгрываться с 0:1 после раннего гола Этиките. И справедливо разделил очки с "Реймсом", несмотря на ожесточенное сопротивление. Сработала поздняя замена от Жюльена Стефана – Жан-Рикнер Бельгард появился на поле уже в компенсированное время, успев сравнять счёт до финального свистка ударом со штрафного.

"Страсбур" продолжает преследование группы лидеров, в то время как "Реймс" лишь из-за лучшей разницы мячей опережает "Бордо" и "Труа". Последние идут в зоне вылета.

"Анже" – "Лорьян" 1:0

Гол: Мангани (68, пен)

"Анже" и "Лорьян" выдали очень аккуратный матч с минимумом опасных моментов у обоих ворот. Как часто бывает в таких поединках, всё решила одна единственная ошибка. Гости привезли необязательный пенальти, который уверенно реализовал Тома Мангани, принеся "Анже" 3 очка.

В оставшиеся полчаса игра продолжала оставаться осторожной, несмотря на все усилия "Лорьяна". "Анже" показал образцовый оборонительный перфоманс и забрал заслуженную победу.

"Мец" – "Бордо" 3:3

Гол: Де Превиль (45), Нгетт (51, 70) – Элис (17), Уден (39, 65)

Удаление: Булая (68, "Мец")

Вот где публику развлекли в сегодняшний вечер, так это на "Сен-Симфорьен". "Мец" и "Бордо" решили устроить отчаянную перестрелку андердогов, которая завершилась вничью 3:3. "Жирондинцы" в целом были лучше, но классная реализация хозяев позволила нивелировать разницу в качестве игры.

Опа Нгетт и Реми Уден обменялись дублями, ещё по голу забили Де Превиль и Элис. Самым впечатляющим был второй гол Нгетта, забитый уже в тот момент, когда "Мец" уступал в счёте и играл в меньшинстве. "Мец" не уступает третий тур кряду, но всё ещё идёт на последнем месте. Положение "Бордо" не многим лучше.

"Труа" – "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Трауко (60)

"Сент-Этьен" 12 туров не знал вкуса победа, после чего разразился 6 очками в двух последних матчах. Вновь минимальная победа, вновь против новичка Лиги 1. В прошлом туре досталось "Клермону" (3:2), в этом на выезде был обыгран "Труа".

Мигель Трауко разрядил пустоту дальним ударом на 60-й минуте, придав хоть какой-то жизни крайне закрытому поединку. Жерсон Родригес мог сравнять счёт в концовке, но упустил лучший шанс "Труа" за все 90 минут.