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Машина завелась! Месси вслед за голом делает ассист в Лиге 1

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Лионель набирает обороты

Машина завелась! Месси вслед за голом делает ассист в Лиге 1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Новина українською

Сегодня в матче 15-го тура Лиги 1 "ПСЖ" Маурисио Почеттино встретился с "Сент-Этьеном" (1:1 первый тайм).

В добавленное к первому тайму время "ПСЖ" получил право на штрафной удар вблизи ворот "Сент-Этьена".

К мячу подошел Лионель Месси и мягко навесил в штрафную площадку. Тогда Маркиньос выпрыгнул и пробил головой в правый угол ворот. У вратаря не было шансов.

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В статье: Лионель Месси Сент-Этьен ПСЖ
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
28.11.2021 в 15:52
Завести - завели, но забыли передачу включить:)
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2021 в 16:03
+++++
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2021 в 15:08
"Я вас умоляю", какие обороты?
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+2
0
Игорь84 (Киев)
28.11.2021 в 15:44
нуу...уж есть и второй ассист...что-то там таки движется
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0
0


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