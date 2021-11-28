Машина завелась! Месси вслед за голом делает ассист в Лиге 1

Сегодня в матче 15-го тура Лиги 1 "ПСЖ" Маурисио Почеттино встретился с "Сент-Этьеном" (1:1 первый тайм).

В добавленное к первому тайму время "ПСЖ" получил право на штрафной удар вблизи ворот "Сент-Этьена".

К мячу подошел Лионель Месси и мягко навесил в штрафную площадку. Тогда Маркиньос выпрыгнул и пробил головой в правый угол ворот. У вратаря не было шансов.