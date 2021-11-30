  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Лео снова творит историю футбола". Президент ПСЖ поздравил Месси с Золотым мячом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лео снова творит историю футбола". Президент ПСЖ поздравил Месси с Золотым мячом

Франция
(3 голосов)

Аргентинец завоевал награду в седьмой раз

"Лео снова творит историю футбола". Президент ПСЖ поздравил Месси с Золотым мячом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи высказался по поводу завоевания Лионелем Месси "Золотого мяча", который стал для него уже седьмым.

"Я хотел бы тепло поздравить Лео. Клуб безмерно горд, что один из наших игроков выиграл этот самый престижный и желанный титул.

Лео снова творит историю футбола. Вместе со всеми нашими болельщиками по всему миру. Мы рады, что можем увидеть одного из самых культовых футболистов всех времен в футболке "ПСЖ", — приводит слова Аль-Хелайфи ВВС.

Напомним, аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, рекорд Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.

Читайте такжеМесси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...