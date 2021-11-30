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"Лео снова творит историю футбола". Президент ПСЖ поздравил Месси с Золотым мячом
Аргентинец завоевал награду в седьмой раз
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи высказался по поводу завоевания Лионелем Месси "Золотого мяча", который стал для него уже седьмым.
"Я хотел бы тепло поздравить Лео. Клуб безмерно горд, что один из наших игроков выиграл этот самый престижный и желанный титул.
Лео снова творит историю футбола. Вместе со всеми нашими болельщиками по всему миру. Мы рады, что можем увидеть одного из самых культовых футболистов всех времен в футболке "ПСЖ", — приводит слова Аль-Хелайфи ВВС.
Напомним, аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, рекорд Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.
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