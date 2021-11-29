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Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч

Общие новости
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(5 голосов)

Не в этот раз, Роберт

Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч

Faisal HQ

Новина українською

29 ноября в Париже состоялась церемония вручения приза Золотой мяч-2021.

Награду, уже 7-ю в своей карьере, получил форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Чуть позже France Football опубликовал данные голосования с полным списком номинантов.

1. Лионель Месси (Аргентина, Барселона, ПСЖ), 613 очков.

2. Роберт Левандовски (Польша, Бавария), 580 очков.

3. Жоржиньо (Италия, Челси), 460 очков.

4. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид), 239 очков.

5. Н'Голо Канте (Франция, Челси), 186 очков.

6. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус, Манчестер Юнайтед, 178 очков.

7. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), 121 очко.

8. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити), 73 очка.

9. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), 58 очков.

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан, ПСЖ), 36 очков.

11. Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия Дортмунд), 33 очка.

12. Ромелу Лукаку (Бельгия, Интер, Челси), 26 очков.

13. Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), 26 очков.

14. Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), 18 очков.

15. Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), 10 очков.

16. Неймар (Бразилия, ПСЖ), 9 баллов.

17. Луис Суарес (Уругвай, Атлетико Мадрид), 8 очков.

18. Симон Кьяер (Дания, Милан), 8 очков.

19. Мейсон Маунт (Англия, Челси), 7 очков.

20. Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити), 7 очков.

21. Бруно Фернандеш (Португалия, Манчестер Юнайтед), 6 очков.

_. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер), 6 очков.

23. Харри Кейн (Англия, Тоттенхэм), 4 очка.

24. Педри (Испания, Барселона), 3 очка

25. Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити), 2 очка.

26. Николо Барелла (Италия, Миланский Интер) 1 очко.

_. Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), 1 очко.

_. Жерар Морено (Испания, Вильярреал), 1 очко.

29. Сезар Аспиликуэта (Испания, Челси), 0 очков.

_. Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид), 0 очков.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Золотой мяч Пари Сен-Жермен (Париж)
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(5 голосов)
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Источник:
Lequipe

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Комментарии (9)
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2.dc (Николаев)
30.11.2021 в 00:19
+1, абсолютно закономерный результат - признать иное, при живом Мессии, было бы просто глумлением над здравым смыслом. Другое дело, что может быть и стоило бы (уже, наконец-то) покопаться и в наших, Земных представителях от футбола, чем в 1000-й раз отмечать представителя внеземной футбольной цивилизации …)
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 00:06
Харри Кейн - 4 бала......бред полнейший. Лейс - золотой мяч)))))))) Фу!!! Вообще не понятно зачем это шоу?!
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 00:23
Ты просто тупой, как колибри, чтоб что-то понять :)
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0
0
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Spokoyno (Київ)
29.11.2021 в 23:59
ЛОГІЧНО! Наразі футбол, це не тільки спорт, а і ШОУ! Тепер поміркуйте, скільки людей... експертів дивилося за грою Мессі та Левантовського?
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0
0
Inactive (Харків)
29.11.2021 в 23:54
Цирк полнейший, золотой мяч просто обесценился, дают чисто по блату. Объективности ноль.
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+2
-1
Мрійник (Куп'янськ)
29.11.2021 в 23:51
Це як результати виборів в Білорусі та московіїї
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 00:07
Верняк! 5 балов!!!
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0
-1
Indiana Jones (Харьков)
29.11.2021 в 23:49
Кто в своем уме голосовал за нулевого Месси?
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 23:47
странные цифры
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+2
0


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