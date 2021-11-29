Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч

+1, абсолютно закономерный результат - признать иное, при живом Мессии, было бы просто глумлением над здравым смыслом. Другое дело, что может быть и стоило бы (уже, наконец-то) покопаться и в наших, Земных представителях от футбола, чем в 1000-й раз отмечать представителя внеземной футбольной цивилизации …)