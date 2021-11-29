Месси обошел Левандовского на 33 балла. Итоги голосования за Золотой мяч
Не в этот раз, Роберт
Faisal HQ
29 ноября в Париже состоялась церемония вручения приза Золотой мяч-2021.
Награду, уже 7-ю в своей карьере,
Чуть позже France Football опубликовал данные голосования с полным списком номинантов.
1. Лионель Месси (Аргентина, Барселона, ПСЖ), 613 очков.
2. Роберт Левандовски (Польша, Бавария), 580 очков.
3. Жоржиньо (Италия, Челси), 460 очков.
4. Карим Бензема (Франция, Реал Мадрид), 239 очков.
5. Н'Голо Канте (Франция, Челси), 186 очков.
6. Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус, Манчестер Юнайтед, 178 очков.
7. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), 121 очко.
8. Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити), 73 очка.
9. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), 58 очков.
10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан, ПСЖ), 36 очков.
11. Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия Дортмунд), 33 очка.
12. Ромелу Лукаку (Бельгия, Интер, Челси), 26 очков.
13. Джорджио Кьеллини (Италия, Ювентус), 26 очков.
14. Леонардо Бонуччи (Италия, Ювентус), 18 очков.
15. Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), 10 очков.
16. Неймар (Бразилия, ПСЖ), 9 баллов.
17. Луис Суарес (Уругвай, Атлетико Мадрид), 8 очков.
18. Симон Кьяер (Дания, Милан), 8 очков.
19. Мейсон Маунт (Англия, Челси), 7 очков.
20. Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити), 7 очков.
21. Бруно Фернандеш (Португалия, Манчестер Юнайтед), 6 очков.
_. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер), 6 очков.
23. Харри Кейн (Англия, Тоттенхэм), 4 очка.
24. Педри (Испания, Барселона), 3 очка
25. Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити), 2 очка.
26. Николо Барелла (Италия, Миланский Интер) 1 очко.
_. Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), 1 очко.
_. Жерар Морено (Испания, Вильярреал), 1 очко.
29. Сезар Аспиликуэта (Испания, Челси), 0 очков.
_. Лука Модрич (Хорватия, Реал Мадрид), 0 очков.
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