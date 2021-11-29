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Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси

Франция
Обновлено
(5 голосов)

Награду все-таки урвал аргентинец!

Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Новина українською

France Football объявил обладателя Золотого мяча 2021 – им стал Лионель Месси.

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, рекорд Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.

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Комментарии (79)
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 23:17
Уже б дали хотя бы два ЗМ... Шлемазлы позорные блъ..
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0
0
Мрійник (Куп'янськ)
29.11.2021 в 23:17
Ганьба! Віддати ЗМ лише за те, що Мессі тепер інколи грає за французьку команд?! Роберт - ти кращий!
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.11.2021 в 23:15
Это позорище!!!! Франс Футбол полностью себя дискредитировал. Ну а Барбадосо-Гондурасы продолжают рулить. Этот позорный позолоченный мячик будут вечно вспоминать Месси как прообраз его несостоятельности. Респект Левандовски!!!! Дважды!! И Ван Дейку!!! Они должны были забирать этот ещё тогда справедливый приз себе...
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+1
0
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alex69 (Париж)
29.11.2021 в 23:15
Не заслуженно, должны получить или Бензема, или Левандовски(я больше за Левандовски), что Месси показал в сборной? Нихрена, а этот показатель тоже учитывается!!!
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 23:14
ФФ подложил Месси БОООООЛЬШУЮ свинью. Всё, закрывайте эту лавочку нах.уй. Прости Роберт. ЗМ должен был быть твой. Пся крев.
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+1
0
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NORDOS
29.11.2021 в 23:17
а ти чим не задоволений? як на мене то все давним давно було зрозуміло
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0
0
Rostyslav Luchyshyn
29.11.2021 в 23:14
Чого ви мінусуєте, так Лео один з найкращих а може і найкращий футболіст в історії футболу але цей сезон як і сезон 2010 кращими були інші футболісти
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0
-1
Ol-g (Одесса)
29.11.2021 в 23:14
При голосовании обычно международные мячи весят больше. Блохин болучил за три гола Бавариии. Беланов - за три гола Бельгии, в том году Заваров в общем был лучше, но это никому было не интересно. После КОПА и ЕВРО Месси мог не играть, забивать автоголы, получать красные, всё равно ЗМ был бы его. Левандовски в том году прокатили, это уже все усвоили. Не странно то, что голосовавшие не учли прошлый год, а странно то, что в последнее время стали учитывать только первую половину года, а если там ещё были ЧМ, ЕВРО и т. д., то уж тем более.
Ответить
0
-1
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:18
і до чого тут евро до месі?
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:13
дааааа,"три асиста-єто сила".....
Ответить
0
-1
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Цап-царап (Харків)
29.11.2021 в 23:10
Сомнительная награда... По накопительной за предыдущие годы, при этом выдаётся ежегодно.
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+2
-2
Андрей(Киев) (Киев)
29.11.2021 в 23:10
Месси раз так не дают мячи решил оптом у жабоедов их закупить,полный идиотизм,за какие заслуги?
Ответить
+1
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
29.11.2021 в 23:09
Франс футбол гидота
Ответить
+2
-3
Ol-g (Одесса)
29.11.2021 в 23:09
Бензема забрался так высоко, потому что голосовавшие чувствовали себя так, словно Бензема хочет, чтобы они боялись. Шутка.
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0
0
friday13 (Львів)
29.11.2021 в 23:09
більше м'ячів не отримають ні мессі ні роналду. сьогодні закінчилась ера їхнього домінування. сподіваюсь наступний володар буде достойний нагороди
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+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:12
Да во Франции там такая коррупция в этой награде, что на следующий год скажут - а что, Месси - чемпион Лиги 1, достоин награды
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+1
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 23:14
Во во, там найдут за что дать) Кубок Франции если что еще есть, кубок Катара специально проведут
0
0
friday13 (Львів)
29.11.2021 в 23:15
в катарі буде кубок. за нього і даватимуть
0
0
маматрахер228 (Киев)
29.11.2021 в 23:09
Все честно, Лучшему золото, Хейтеры нелюди! Месси батя!
Ответить
+2
-4
avatar
Крестоносец (Полтава)
29.11.2021 в 23:09
Справедливо.Человек выиграл Кубок Америки, при этом став лучшим бомбардиром , лучшим ассистентом и лучшим игроком этого турнира. Это выше чего угодно. Левандовски достоин, но смог выиграть только чемпионат Германии.
Ответить
+3
-6
avatar
NORDOS
29.11.2021 в 23:10
дякую за комент, людино, яка не розбирається в футболі
Ответить
+2
-4
avatar
Крестоносец (Полтава)
29.11.2021 в 23:12
Не переживай через це, з часом почнеш розбиратися.
+3
-1
vgolovan (полтава)
29.11.2021 в 23:12
и все те кто отдал голоса за месси - тоже не розбираются
+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.11.2021 в 23:13
Справедливо було б вручати нагороду за підсумками двох сезонів, бо не вручали торік... А тоді Левандовський мав би більші шанси, бо 2 рази бундесліга+ЛЧ.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:13
а Месси и чемпионата выиграть не смог.
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 23:08
Заголовок правильный - "УРВАЛ". Не заслужил, не заработал, именно урвал. Жаль, конечно Левандовского, только пощекотали нервы настоящему достойному. Та то таке.
Ответить
+5
-3
Тренерую (Столица)
29.11.2021 в 23:07
Месси - это хорошо, но Левандовский - лучший !!!
Ответить
+3
-4
avatar
Loader (Днепр)
29.11.2021 в 23:07
А ведь Дариан весь год твердил об этом. Что, детки, "пичалька"?
Ответить
+6
-3
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:08
а скажи честно. ты доволен вот этим вот "награждением"?
Ответить
+4
-3
Tenma7 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:10
Так а причем тут пичалка? Тут отписываются не только барсо или реало дрочеры, а нейтральные болельщики и 95% и гидко на такой фарс смотреть и соответсьвенно формируется отношение к месси...
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 23:16
Что касается меня, оно давно сформировалось. Я его терпеть не могу до тошноты. И всему причиной именно раздутый пиар. А вот к его бывшему клубу - Барселоне, отношусь вполне лояльно. А как для болельщика Реала - наверное лучше всех среди болельщиков Реала.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 23:11
Лично мне по ..... Но я не "детки". А за деток опасаюсь. Дарик может не пережить. Излишняя радость тоже убивает.
Ответить
+2
-1
vgolovan (полтава)
29.11.2021 в 23:07
месси супер футболист и лучший в мире во все времена
Ответить
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 23:08
правильно писать "лу7ший")))
Ответить
+3
0
vgolovan (полтава)
29.11.2021 в 23:09
так верно
0
-1
vgolovan (полтава)
29.11.2021 в 23:10
лу7ший - у тебя тоже как то не так
0
-2
Андрей(Киев) (Киев)
29.11.2021 в 23:12
В школу,ошибки исправлять.
Ответить
0
0
kre4et (Киев)
29.11.2021 в 23:06
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 23:07
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
29.11.2021 в 23:06
Ця нагорода втратила свою цінність
Ответить
+1
-4
Лекарь (село Дарница)
29.11.2021 в 23:06
Позорное голосование. Очень жаль, что 2 года Роберта пошли коту под хвост. Франс Футбол - гавно
Ответить
+5
-3
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:07
макулатура)))))
Ответить
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
29.11.2021 в 23:08
Франс Футбол = плейбой
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 23:17
Плейбой по сравнению с Фу-Фу вполне уважаемое издание.
Ответить
0
0
f-denya (Сумы)
29.11.2021 в 23:06
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
29.11.2021 в 23:05
Фу
Ответить
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:05
лучше бы Жоржиньо дали мяч. И то не так было обидно
Ответить
0
-3
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:06
якй Жоржиньо,Леван,за станні 2 роки,поза конкуренцією
Ответить
+3
-1
Tenma7 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:05
Пазорище.... не даром постоянно показывали этого абрека-президента псж, знают журналисты откуда ноги растут
Ответить
+2
-3
Unselfish (Белая Церковь )
29.11.2021 в 23:05
Оказывается, достаточно выиграть левый копа Америка, что бы тебе дали золотой мяч, при этом за 2 сезон не показать АБСОЛЮТНО НИЧЕГО. Мессодрочеры сегодня будут дрочить особенно интенсивно на своего возбудителя...
Ответить
+2
-4
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Romerik (YNWA)
29.11.2021 в 23:13
Ты тут уже не перегибай. Он тащил мертвую Барсу в конкурентной лалиге, и почти набил такую же стату как Роберт в карманной для Баварию Бундеслиге. Это по твоему абсолютно ничего?
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:17
почему это Бундеслига карманная? Там же играют и играли такие звезды как Холланд, Санчо.. И реально по силе в том году Лейпциг и Борруссия могли дать бой. Как по игрокам, так и по командной игре
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 23:04
Во всех нормальных премиях (не только футбольных) награды давали по совокупности двух ковидных лет, здесь же просто оплаченный катарцами ЗМ дали пешеходу за копу.
Ответить
+4
-3
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andriys0 (Ромни)
29.11.2021 в 23:02
просто смішно, копа амеріка це жарт, яке це досягнення, персональна статистика у левандовскі краще
Ответить
+4
-3
Indiana Jones (Харьков)
29.11.2021 в 23:02
Месси, не слышал
Ответить
+2
-2
Андрей(Киев) (Киев)
29.11.2021 в 23:14
Ответить
0
0
Rostyslav Luchyshyn
29.11.2021 в 23:02
за що?
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 23:02
переиграть!
Ответить
+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 23:02
Как так можно, опять Роберта прокатили, а Месси безстыжий как он людям в глаза смотреть будет не мог отказаться. Снейдер, Хави, Иньеста, теперь вот Левандовски стали жертвами аргентинца
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 23:03
Ван Дейка забыл
Ответить
+1
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 23:04
Точно, забыл
+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
29.11.2021 в 23:14
Та й Златан...
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
29.11.2021 в 23:16
Какой Златан, муть.
0
0
avatar
goga19812 (Ukraine)
29.11.2021 в 23:02
Дно....
Ответить
+3
-3
sanypol (Житомир)
29.11.2021 в 23:02
далі цей титул нічого не вартий, навіть нема сенсу слідкувати за цим позориськом
Ответить
+4
-3
Indiana Jones (Харьков)
29.11.2021 в 23:01
Месси 2 сезона ни о чем
Ответить
+4
-4
Pianist (Киев)
29.11.2021 в 23:01
Фу… Позор.
Ответить
+4
-4
konogon (Киев)
29.11.2021 в 23:01
Как-то не совсем правильно... Мягко говоря.
Ответить
+5
-3
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:01
....."..какая все-таки гадость,ваша заливная рьіба"......(с)
Ответить
+4
-3
Indiana Jones (Харьков)
29.11.2021 в 23:01
Плакать хочется, ведь Месси полный ноль, и почему его тянут.
Ответить
+5
-4
avatar
DOMENICO (Lviv)
29.11.2021 в 23:00
Пані і Панове, привітаймо справжнього володаря двох останніх Золотих М'ячів - Роберта Левандовського
Ответить
+13
-3
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 23:02
+
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.11.2021 в 23:02
а толку?
Ответить
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 23:04
++++++
Ответить
+3
-2
Андрей(Киев) (Киев)
29.11.2021 в 23:16
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 22:59
Это зашквар просто.
Ответить
+7
-3
Smersh (Днепродзержинск)
29.11.2021 в 22:59
печально за потраченное время на данную церемонию... Месси супер футболист, но этот год он провалил.. но получил очередной титул "за бывшие заслуги"... Раньше Хави и Иньесту, сейчас Левандовского прокатили... Обьективность ? не .. не слышали
Ответить
+7
-3
Cerega15 (Kherson)
29.11.2021 в 22:58
Ответить
+4
-3
Only DK (Kyiv)
29.11.2021 в 22:57
ПОЗОР!!!! ПОЗОРИЩЕ!!!
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+8
-3


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