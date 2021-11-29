Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси

При голосовании обычно международные мячи весят больше. Блохин болучил за три гола Бавариии. Беланов - за три гола Бельгии, в том году Заваров в общем был лучше, но это никому было не интересно. После КОПА и ЕВРО Месси мог не играть, забивать автоголы, получать красные, всё равно ЗМ был бы его. Левандовски в том году прокатили, это уже все усвоили. Не странно то, что голосовавшие не учли прошлый год, а странно то, что в последнее время стали учитывать только первую половину года, а если там ещё были ЧМ, ЕВРО и т. д., то уж тем более.