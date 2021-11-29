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Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси
Награду все-таки урвал аргентинец!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
France Football объявил обладателя Золотого мяча 2021 – им стал Лионель Месси.
Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, рекорд Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.
HERE IS THE WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC
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