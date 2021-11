Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси

France Football объявил обладателя Золотого мяча 2021 – им стал Лионель Месси.

Аргентинец выиграл Копа Америка, побил рекорд Хави по матчам за "Барселону", побил рекорд Пеле по голам за один клуб, рекорд Пеле по голам за американские сборные и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Ла Лиги.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC