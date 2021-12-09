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Вейналдум может вернуться из ПСЖ в АПЛ
На игрока претендует "Арсенал"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник ПСЖ
По информации источника, ПСЖ готов отпустить Вейналдума в аренду в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в клубе, поэтому положительно смотрит на перспективу возвращения в АПЛ.
Напомним, Вейналдум перешёл в ПСЖ из "Ливерпуля". В прошлом сезоне нидерландец принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.
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