Вейналдум может вернуться из ПСЖ в АПЛ

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского хавбека заинтересован лондонский "Арсенал", сообщает в своём твиттере журналист Sky Кэйв Солкехол.

По информации источника, ПСЖ готов отпустить Вейналдума в аренду в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в клубе, поэтому положительно смотрит на перспективу возвращения в АПЛ.

Напомним, Вейналдум перешёл в ПСЖ из "Ливерпуля". В прошлом сезоне нидерландец принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.