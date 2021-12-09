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Вейналдум может вернуться из ПСЖ в АПЛ

Франция
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На игрока претендует "Арсенал"

Вейналдум может вернуться из ПСЖ в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник ПСЖ Жоржиньо Вейналдум может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах нидерландского хавбека заинтересован лондонский "Арсенал", сообщает в своём твиттере журналист Sky Кэйв Солкехол.

По информации источника, ПСЖ готов отпустить Вейналдума в аренду в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в клубе, поэтому положительно смотрит на перспективу возвращения в АПЛ.

Напомним, Вейналдум перешёл в ПСЖ из "Ливерпуля". В прошлом сезоне нидерландец принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.

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В статье: Арсенал (Лондон) трансферы Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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