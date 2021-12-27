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Мбаппе: ПСЖ победит Реал. Хочу в 2022 выиграть ЛЧ и ЧМ

Франция
(1 голосов)

Нападающий уверен в команде

Мбаппе: ПСЖ победит Реал. Хочу в 2022 выиграть ЛЧ и ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе на церемонии награждения Globe Soccer Awards поделился ожиданиями от матча против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Нас ждет трудный и сложный матч, приводит его слова Sky Sports.

"Единственное, что я могу сказать о предстоящем матче "Реала" с "ПСЖ", – это то, что "ПСЖ" победит.

Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира", – сказал форвард сборной Франции.

Напомним, что летом француз может перейти в "Реал". В июне 2022 у Мбаппе истекает контракт.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Globe Soccer Awards Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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kalan-86 (Анкара)
27.12.2021 в 23:46
Чувствую порвёт их Реал.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.12.2021 в 23:39
Правильный настрой, а мы поболеем за вас
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
27.12.2021 в 22:50
Ну-ну.. Я посмотрю на тебя мартышка, как ты будешь играть с Реалом, посмотрю..
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 23:01
Дро, посмотри лучше как другая мартышка будет с Реалом ходить искать горшочек на поле
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+1
-1


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