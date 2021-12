Мбаппе: ПСЖ победит Реал. Хочу в 2022 выиграть ЛЧ и ЧМ

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе на церемонии награждения Globe Soccer Awards поделился ожиданиями от матча против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Нас ждет трудный и сложный матч, приводит его слова Sky Sports.

"Единственное, что я могу сказать о предстоящем матче "Реала" с "ПСЖ", – это то, что "ПСЖ" победит.

Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира", – сказал форвард сборной Франции.

Напомним, что летом француз может перейти в "Реал". В июне 2022 у Мбаппе истекает контракт.

