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Мбаппе: ПСЖ победит Реал. Хочу в 2022 выиграть ЛЧ и ЧМ
Нападающий уверен в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе на церемонии награждения Globe Soccer Awards поделился ожиданиями от матча против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Нас ждет трудный и сложный матч, приводит его слова Sky Sports.
"Единственное, что я могу сказать о предстоящем матче "Реала" с "ПСЖ", – это то, что "ПСЖ" победит.
Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира", – сказал форвард сборной Франции.
Напомним, что летом француз может перейти в "Реал". В июне 2022 у Мбаппе истекает контракт.
Kylian Mbappé: “The only thing I can see or predict for Real Madrid-PSG is Paris Saint-Germain to win. It’s gonna be hard, complicated game - but I want to win both Champions League and World Cup in 2022”, he told @SkySport from @Globe_Soccer. ???????? #Mbappé— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021
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