Нант – Монако 0:0. Клеман стартует с ничьей

Лига 1, 20-й тур

Нант, Божуар

Нант – Монако 0:0

Нант: Ляфон – Мерлен, Паллуа, Жиротто, Аппиа (Эмон, 90), Фабио (Коршья, 46) – Чиривелья, Мутуссами, Перейра (Коко, 71) – Муани, Блас (Букари, 72)

Монако: Нюбель – Якобс, Бадиашиле (Матсима, 44), Марипан, Сидибе (Агилар, 31) – Чуамени, Матазо – Диоп, Энрике, Желсон (Вандерсон, 69) – Фолланд (Боаду, 68)

Предупреждения: Муани 22 – Диоп 72, Матазо 80

"Монако" и "Нант" к новому году неожиданно оказались соседями по таблице, несмотря на то, что в прошлой кампании одни финишировали третьими, а другие – третьими с конца. Сегодняшний матч был вполне равным и соответствовал поединку двух конкурентов за еврокубки.

Дебют Филиппа Клемана у руля "Монако" выдался нелёгким. Во-первых, за 4 дня – явно не тот срок, за который экс-тренер "Брюгге" мог привить коллективу своё видение. Во-вторых, кадровая ситуация была не из простых, а по ходу игры на "Божуар" "монегаски" теряли бойца за бойцом.

Сидибе и Бадиашиле только недавно восстановились после травм. Но судя по их заменам уже в первом тайме, вылечились защитники не до конца. Не было также Бен Йеддера, Головина и даже Сеска. При таком раскладе на позиции десятки играл Кайо Энрике, левый защитник/полузащитник. В последние 10 минут сломался и Боаду, и "Монако" был вынужден доигрывать вдесятером. У "Нанта" же 4 основных игрока уехали на Кубок Африки, поэтому игра выдалась сумбурной с обоих сторон.

Как итог – скучнейшие нули с одним полумоментом Боаду незадолго до полученного повреждения. У ворот Нюбеля же вообще ничего не происходило. 0:0. "Монако" остаётся 7-м, хотя до зоны ЛЧ 6 очков, еврокубков – всего пункт. "Нант" отстаёт от "монегасков" на одно очко.