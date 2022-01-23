Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси вошел в заявку на матч ПСЖ впервые в этом году
Аргентинец вернулся из лазарета
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня, 23 января, "Пари Сен-Жермен" проведет встречу против "Реймса" в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Нападающий парижан Лионель Месси впервые в этом году вошел в заявку команды на матч.
Le groupe parisien pour #PSGSDR ! ????????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2022
Он пропустил три предыдущих поединка подопечных Почеттино из-за коронавируса, а в последний раз Месси выходил на поле еще 22 декабря. Лео не сыграл с "Ванном" (0:4) в Кубке Франции, а также с "Лионом" (1:1) и "Брестом" (2:0) в Лиге 1.
Отметим, что в этом сезоне Месси провел всего 11 матчей в чемпионате Франции, забив один гол и отдав четыре ассиста. Также в его активе пять мячей в Лиге чемпионов.
Пока ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая на 10 очков второй "Марсель". В то же время сегодняшний соперник парижан "Реймс" занимает 14-е место.
Популярное сейчас
- Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
- Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Металлист – Славия София 5:0. Видео голов и обзор матча
- Брат Килиана Мбаппе Этан попал в ДТП
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса