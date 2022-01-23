Месси вошел в заявку на матч ПСЖ впервые в этом году

Сегодня, 23 января, "Пари Сен-Жермен" проведет встречу против "Реймса" в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Нападающий парижан Лионель Месси впервые в этом году вошел в заявку команды на матч.

Le groupe parisien pour #PSGSDR ! ???????????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2022

Он пропустил три предыдущих поединка подопечных Почеттино из-за коронавируса, а в последний раз Месси выходил на поле еще 22 декабря. Лео не сыграл с "Ванном" (0:4) в Кубке Франции, а также с "Лионом" (1:1) и "Брестом" (2:0) в Лиге 1.

Отметим, что в этом сезоне Месси провел всего 11 матчей в чемпионате Франции, забив один гол и отдав четыре ассиста. Также в его активе пять мячей в Лиге чемпионов.

Пока ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая на 10 очков второй "Марсель". В то же время сегодняшний соперник парижан "Реймс" занимает 14-е место.