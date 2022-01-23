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Месси вошел в заявку на матч ПСЖ впервые в этом году

Франция
(3 голосов)

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Месси вошел в заявку на матч ПСЖ впервые в этом году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня, 23 января, "Пари Сен-Жермен" проведет встречу против "Реймса" в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Нападающий парижан Лионель Месси впервые в этом году вошел в заявку команды на матч.

Он пропустил три предыдущих поединка подопечных Почеттино из-за коронавируса, а в последний раз Месси выходил на поле еще 22 декабря. Лео не сыграл с "Ванном" (0:4) в Кубке Франции, а также с "Лионом" (1:1) и "Брестом" (2:0) в Лиге 1.

Отметим, что в этом сезоне Месси провел всего 11 матчей в чемпионате Франции, забив один гол и отдав четыре ассиста. Также в его активе пять мячей в Лиге чемпионов.

Пока ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая на 10 очков второй "Марсель". В то же время сегодняшний соперник парижан "Реймс" занимает 14-е место.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
23.01.2022 в 13:50
Вошёл в заявку)))
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