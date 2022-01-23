Лига 1. Очередная победа Ниццы и повальные успехи хозяев

Лига 1, 22-й тур

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Ницца 0:2

Голы: Тюрам 58, Гуири 86 (пен.)

"Ницца" продлила победную серию в Лиге 1 до 5 матчей. Очередной жертвой команды Кристофа Галтье стал "Мец". Аутсайдер продержался тайм, но гол Кефрена Тюрама в стартовые 15 минут второй половины фактически лишил их шансов на успех. Гости надёжно закрылись, потерпели, и наказали в концовке – точку в игре на 86-й минуте поставил Гуири с пенальти. 0:2

Результат неожиданностью не стал, но вот манера, в которой "орлы" его добились – вполне. "Ницца" третий успешный выезд кряду смело отдаёт мяч хозяевам, даже если речь идёт о 18-й команде лиги, как сегодня. Отдаёт инициативу, выжидает ошибки и чётко их реализует – фирменный почерк Галтье.

Бордо, Стад-де-Бордо

Бордо – Страсбур 4:3

Голы: Хван 17, 39, 90, Элис 21 – Гамейро 43, 57, Уорис 90+7

"Бордо" шокировал "Страсбур" в безумной голевой перестрелке на "Стад-де-Бордо". "Жирондийцы" перед этим туром проиграли три игры кряду и шли неподалёку от зоны вылета. Их соперники – выиграли три последних матча и шли в шаге от зоны Лиги Чемпионов. Но в голевом споре Хвана и Гамейро был уже не до позиций в таблице и нынешней формы команд.

Кореец сегодня был в ударе – положил два мяча издали и в итоге оформил хет-трик. Опытный бомбардир Кевин Гамейро дважды позволял "Страсбуру" возвращаться в игру и сокращать отставание, но Хван Йы Джо был слишком хорош. 4:3. "Бордо" как всегда весел, а Хван - прекрасен.

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Ренн 2:1

Гол: Люка 60, Телл 71 – Сантамария 19

Однако главная сенсация всё же произошла арене "Габриэль Монпье" в Клермоне. Хозяева неожиданно взяли верх над "Ренном", не позволив последним воспользоваться осечкой "Страсбура" и подняться в топ-4.

Хотя начинало всё для "красно-чёрных" всё вполне удачно. В дебюте встречи Батист Сантамария открыл счёт очередным, уже шестым голом команды с корнера в этом сезоне Лиги 1. До 60-й минуты у "Ренна" было минимум три железных шанса удвоить перевес – до перерыва Бурижо и Терье пробили в голкипера с выгодных позиций, а во второй половине добивать должен был Лаборд. Но Гаэтан умудрился загубить фантастический двойной шанс.

А затем "Клермон" вдруг ожил и огорошил гостей голами Люки Да Куньи и Жордана Телла. 2:1. "Клермон" взлетел из зоны вылета сразу на 15-ю позицию. Не забиваешь ты...

Нант, Божуар

Нант – Лорьян 4:2

Голы: Жиротто 39, Муани 53, Букари 69, Жеббель 86 – Моффи 56, Сумано 85

"Нант" и "Лорьян" поддержали тренд тура и тоже выдали веселую перестрелку. В которой хозяева опять-таки в итоге остались с тремя очками в кармане. "Лорьян" весь матч играл с "канарейками" в догонялки, но в конце концов так и не угнался за соперником.

Открыл стрельбу сегодня Жиротто очередным голом со штрафного. Бразильский Уорд-Прауз, не меньше. Этот мяч оказался единственным до перерыва.

Во второй половине началась движуха. Коло Муани удвоил перевес "Нанта", Моффи тут же один отыграл. Букари опять довёл до +2, но Самбу Сумано казалось снова вернул интригу, подставив ногу во вратарской на 85-й минуте. Но интрига прожила не долго – свежий Виллем Жеббель тут же вернул всё к исходным +2.

Анже, Стад Жан Буин

Анже - Труа 2:1

Голы: Мангани 26, 37 (оба – пен.) – Домингес 11

"Анже" взял первую победу в пяти последних матчах во всех турнирах. "Труа" дерзко начал, открыв счёт усилиями Брандона Домингеса после стартовых 10 минут. Но оборона гостей сегодня была откровенно шаткой, и до перерыва хозяевам удалось заработать сразу два пенальти. Оба 11-метровых уверенно реализовал Томас Мангани. 34-летнему ветерану не привыкать – 15 последних его ударов с точки в карьере оказались точными при единственном промахе за всю карьеру (реализация 94.4%).