ПСЖ – Ренн 1:0. Мбаппе крадёт победу для Парижа

Лига 1, 24-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Ренн" 1:0

Гол: Мбаппе 90+3

"ПСЖ": Навас – Бернат (Мендеш, 84), Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Керер, 84) – Верратти, Паредес (Икарди, 8, Дракслер (Ди Мария, 66) – Мбаппе, Месси, Симонс (Вейналдум, 66)

"Ренн": Алемдар – Мелинг, Агерд, Омари, Траоре – Сантамария, Мартин, Майер (Трюффер, 86) – Терье (Ассиньон, 89), Лаборд (Гирасси 80), Бурижо (Сулемана, 80)

Предупреждения: Мбаппе 41, Верратти 89 – Алемдар 90

"Пари Сен-Жермен" в своей традиционной манере победил "Ренн" благодаря голу Килиана Мбаппе в компенсированное время. Таким образом Париж взял у "красно-чёрных" реванш за поражение в первом круге, хотя заслуженным его назвать сложно – точный выстрел Мбаппе оказался единственным ударом в створ, который команда Почеттино нанесла по воротам "Ренна" за 180 минут обоих матчей.

Сегодня Почеттино вновь опробовал вариант с Лионелем Месси в роли ложной девятки. Эксперимент выдался неудачным, хотя к самому Лео вопросов мало – даже в своём "плохом матче" аргентинец нанёс 2 удар, 4 раза выводил партнёров на ударную позицию и ещё четырежды обводил своих оппонентов.

А жизнь у Месси выдалась непростой. "Ренн" очень компактно оборонялся в 4-4-2, с минимальным зазором между линиями, куда должен был опускаться Лео. Гости достигали такой формации за счёт опусканий вингера Бенжамена Бурижо в линию полузащиты. Взамен "Ренн" оставил огромные пустыри пространства на флангах, но ни Хакими с Симонсом, ни Бернат с Мбаппе этим не пользовались.

Такая картина продолжалась все 90 минут основного времени, поэтому гол Мбаппе на 93-й минуте оказался весьма опустошающим для гостей. "Ренн" под конец совсем обнаглел, полез в атаку и пропустил редкую для этого матча контратаку. А Месси и Мбаппе на открытом пространстве – это убийственно. Лео протянул мяч, отдал на Мбаппе в левый полуфланг, а тот исполнил классический удар из под защитника в дальний угол. 1:0.

"Пари Сен-Жермен" побеждает в четвертом туре кряду и отрывается на 16 очков от ближайшего конкурента. Лига 1 уже у них в кармане, но вот удастся ли Почеттино противопоставить что-то "Реалу" в Лиге Чемпионов с такой игрой – большой вопрос. Ответ на него мы получим уже в ближайший вторник.