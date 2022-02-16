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ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Спортинга

Франция
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Стороны провели переговоры

ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Спортинга

Фото: Getty Images/ Extra.ie

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать контракт с защитником португальского "Спортинга" Нуну Мендешем, пишет в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо. Сейчас он выступает за "ПСЖ" на правах аренды.

По данным источника, для того чтобы португалец на постоянной основе присоединился к "ПСЖ", клубу необходимо заплатить € 40 млн.

Парижане уже провели переговоры и согласовали контракт с Мендешем. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции футболист сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) ПСЖ Нуну Мендеш
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