ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Спортинга

Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать контракт с защитником португальского "Спортинга" Нуну Мендешем, пишет в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо. Сейчас он выступает за "ПСЖ" на правах аренды.

По данным источника, для того чтобы португалец на постоянной основе присоединился к "ПСЖ", клубу необходимо заплатить € 40 млн.

Парижане уже провели переговоры и согласовали контракт с Мендешем. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции футболист сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.