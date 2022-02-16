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ПСЖ готов заплатить 40 миллионов евро за защитника Спортинга
Стороны провели переговоры
Фото: Getty Images/ Extra.ie
Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать контракт с защитником португальского "Спортинга" Нуну Мендешем, пишет в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо. Сейчас он выступает за "ПСЖ" на правах аренды.
По данным источника, для того чтобы португалец на постоянной основе присоединился к "ПСЖ", клубу необходимо заплатить € 40 млн.
Парижане уже провели переговоры и согласовали контракт с Мендешем. Соглашение будет рассчитано на пять лет.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции футболист сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
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