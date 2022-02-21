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Неймар: Я шучу с друзьями, что уйду на пенсию, когда мне будет 32 года

Франция
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Хочет побить рекорд Пеле в сборной

Неймар: Я шучу с друзьями, что уйду на пенсию, когда мне будет 32 года

Фото: twitter.com/PSG_English

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Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор на подкасте бразильского стримера Guades рассказал, когда собирается закончитьб карьеру. "Физически я продержусь ещё несколько лет", – приводит его слова Marca.

О том, когда закончит карьеру:

"Я шучу с друзьями, что уйду на пенсию, когда мне будет 32 года. Но это всего лишь шутки. Я не знаю. Честно говоря, я буду играть, пока не устану от футбола морально. Со здоровьем все в порядке, с телом тоже... Физически я думаю, что продержусь еще несколько лет. Но самое главное – мое психическое здоровье. Мой контракт с "ПСЖ" будет в силе до 34 лет. До тех пор я точно буду играть".

О матче с "Реалом":

"Мы надеемся войти в историю в "Пари Сен-Жермен". Посмотрим, что нас ждет в будущем. Мы очень много работаем. Конечно, команде нужно еще немного подготовиться. Но мы надеемся войти в историю победив Мадрид".

О рекорде Пеле в сборной:

"Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю.

Конечно, это одна из моих личных целей. Я надеюсь достичь ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии", – заявил Неймар.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 90 миллионов евро.

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В статье: Бразилия Пеле Неймар ПСЖ
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Источник:
marca.com

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