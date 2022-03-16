Ди Мария не продлит контракт с ПСЖ. Клуб хочет подписать Дембеле

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария покинет клуб ближайшим летом, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport. Стороны не приняли решение о продлении соглашения ещё на год, как прописано в контракте аргентинца.

Сообщается, что "ПСЖ" не будет использовать опцию продления соглашения ещё на год, а попытается заменить игрока Усманом Дембеле, контракт которого также истекает следующим летом.

В этом сезоне Анхель провел за "ПСЖ" 25 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.