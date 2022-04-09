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Лига 1. Ренн продолжает погоню за ЛЧ

Франция
(1 голосов)

Команда Брюно Женезьо совершила очередной обгон

Лига 1. Ренн продолжает погоню за ЛЧ

Фото: Stade Rennais F.C.

Новина українською

Лига 1, 31-й тур

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Ренн" 2:3

Бузи (60), Каюсте (81, пен) – Бурижо (39, 43), Терье (58)

"Реймс": Райкович - Абдельхамид, Фас, Фоке – Конан, Лопи (Кеббаль, 62), Мунеци, Бюси, Бериша (Локо, 55) – Мбуку (Каюсте, 55), ван Берген (Думбия, 56)

"Ренн": Алемдар - Трюффер, Агерд, Омари, Траоре (Ассиньон, 84) – Сантамария, Мартен – Терье (Мелинг, 90), Маер (Те, 76), Бурижо (Угошукву, 90) – Лаборд (Гирасси, 84)

Предупреждения: Мунеци (41), Бюси (68)

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В статье: Реймс Ренн
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