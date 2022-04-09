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Лига 1. Ренн продолжает погоню за ЛЧ
Команда Брюно Женезьо совершила очередной обгон
Фото: Stade Rennais F.C.
Лига 1, 31-й тур
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" – "Ренн" 2:3
Бузи (60), Каюсте (81, пен) – Бурижо (39, 43), Терье (58)
"Реймс": Райкович - Абдельхамид, Фас, Фоке – Конан, Лопи (Кеббаль, 62), Мунеци, Бюси, Бериша (Локо, 55) – Мбуку (Каюсте, 55), ван Берген (Думбия, 56)
"Ренн": Алемдар - Трюффер, Агерд, Омари, Траоре (Ассиньон, 84) – Сантамария, Мартен – Терье (Мелинг, 90), Маер (Те, 76), Бурижо (Угошукву, 90) – Лаборд (Гирасси, 84)
Предупреждения: Мунеци (41), Бюси (68)
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