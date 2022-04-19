  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ встретится с Рамосом, чтобы обсудить его дела в команде
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ встретится с Рамосом, чтобы обсудить его дела в команде

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Защитник не устраивает парижан

ПСЖ встретится с Рамосом, чтобы обсудить его дела в команде

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Руководство "ПСЖ" собирается провести встречу с защитником Серхио Рамосом, сообщает PSG Culture. Клуб не устраивает травматичность 36-летнего испанца.

Сообщается, что высокая зарплата также является препятствием на пути к продолжению карьеры в парижском клубе. Сам игрок заявлял, что хочет остаться выступать за "ПСЖ" и дальше.

Рамос так и не сыграл в Лиге чемпионов, хотя приобретался как усиление под победу в турнире.

Контракт Серхио рассчитан ещё на один сезон.

Читайте такжеВсе мы – украинцы. Серхио Рамос собирает средства в поддержку Украины

В этом сезоне Серхио провел 8 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 8 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
culturepsg.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...