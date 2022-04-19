ПСЖ встретится с Рамосом, чтобы обсудить его дела в команде

Руководство "ПСЖ" собирается провести встречу с защитником Серхио Рамосом, сообщает PSG Culture. Клуб не устраивает травматичность 36-летнего испанца.

Сообщается, что высокая зарплата также является препятствием на пути к продолжению карьеры в парижском клубе. Сам игрок заявлял, что хочет остаться выступать за "ПСЖ" и дальше.

Рамос так и не сыграл в Лиге чемпионов, хотя приобретался как усиление под победу в турнире.

Контракт Серхио рассчитан ещё на один сезон.

В этом сезоне Серхио провел 8 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 8 миллионов евро.