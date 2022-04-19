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ПСЖ встретится с Рамосом, чтобы обсудить его дела в команде
Защитник не устраивает парижан
Фото: twitter.com/PSG_inside
Руководство "ПСЖ" собирается провести встречу с защитником Серхио Рамосом, сообщает PSG Culture. Клуб не устраивает травматичность 36-летнего испанца.
Сообщается, что высокая зарплата также является препятствием на пути к продолжению карьеры в парижском клубе. Сам игрок заявлял, что хочет остаться выступать за "ПСЖ" и дальше.
Рамос так и не сыграл в Лиге чемпионов, хотя приобретался как усиление под победу в турнире.
Контракт Серхио рассчитан ещё на один сезон.
В этом сезоне Серхио провел 8 матчей за "ПСЖ" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 8 миллионов евро.
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