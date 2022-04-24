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Лига 1. Ренн вернулся в топ-3, Ницца выстрадала победу у Труа

Франция
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А также перестрелка в Нанте

Лига 1. Ренн вернулся в топ-3, Ницца выстрадала победу у Труа

Фото: Ligue 1

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Лига 1, 34-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лорьян 5:0

Голы: Бурижо 17, Терье 19, Траоре 47, Тэ 79, Лаборд 90+3

Удаление: Агерд 58 (Ренн)

"Ренн" собрался после двух поражений кряду, и уничтожил "Лорьян" со счётом 5:0. "Красно-чёрных" не смутила даже игра в меньшинстве. После удаления Агерда команда Брюно Женезьо продолжила играть как ни в чём не бывало, забив ещё парочку мячей.

Таким образом "Ренн" возвращает себе третью строчку, опередив "Монако" за счёт лучшей разницы мячей. Кстати, до конца сезона есть шанс обогнать "ПСЖ" по количеству голов в сезоне (76 против 75). Будет забавно, если кто-то превзойдёт трио Неймар-Мбаппе-Месси.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Труа 1:0

Гол: Тюрам 90+4

"Ницца" буквально выстрадала минимальную победу над "Труа", оставшись в гонке за топ-3. От зоны ЛЧ "орлы" всё ещё отстают на 2 пункта (при худшей разнице мячей). Победу над аутсайдером принёс поздний гол Кефрена Тюрама на 4-й компенсированной минуте. Сыграли замены Галтье – Тюрам, как и автор ассиста Гиссан, вышли на поле в середине второго тайма. "Труа" тем временем имеет два очка отрыва от зоны вылета.

Нант, Божуар

Нант – Бордо 5:3

Голы: Кулибали 47, 72, Мангас 51 (аг), Симон 76, Букари 89 – Ньянг 6, Дилросун 18, Кватенг 67

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Анже 2:2

Голы: Байо 71, Да Кунья 82 – Шо 37, Траоре 44

Удаление: Шо 75 (Анже)

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Брест 0:1

Гол: Белаили 27

Удаления: Жемерсон 78, Укиджа 79

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В статье: Лорьян Ницца Ренн Бордо Нант (Нант)
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