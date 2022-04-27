Рамос: К Парижу было сложно привыкнуть. В Реале я контролировал всё

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос рассказал, что прошлым летом согласовал с "Мадридом" клубом продление контракта ещё на год, но летом "Реал" отозвал предложение и ему пришлось уйти. "Перемены – это хорошо", – приводит его слова ESPN.

"Сначала мне было сложно адаптироваться в "ПСЖ". Я так много лет провел в другом клубе, там я контролировал все – клуб, дом, школа для детей.

Было нелегко привыкнуть к такому прекрасному городу как Париж. Нам было сложно найти дом. При всем уважении к команде, с адаптацией у меня проблем не возникло, потому что я знал некоторых игроков. Например, Кейлора Наваса. У нас с ним были невероятные и уникальные отношения в "Реале", и наша встреча в "ПСЖ" многое упростила.

Перемены – это хорошо. Это позволяет ценить то, что ты пережил, а также знания, которыми обладаешь. Ты получаешь шанс взглянуть на вещи шире", – рассказал испанец.

В этом сезоне 36-летний защитник провел за "ПСЖ" 10 матчей и забил 2 гола.